El Barcelona presenta su tercera equipación para esta temporada

El F.C Barcelona ha hecho oficial su nueva tercera equipación para la presente temporada. El club catalán ha publicado un mensaje en las redes sociales con imágenes de la nueva zamarra del equipo azulgrana.

El protagonismo de esta indumentaria es para una franja inspirada en la avenida Diagonal de Barcelona, una de las calles más emblemáticas de la capital catalana, que atraviesa la camiseta desde el hombro izquierdo hasta la parte inferior derecha.

La equipación cuenta con una camiseta de dos tonos, con el rojo más oscuro de la banda y el gráfico que la rodea, que da paso gradualmente a un tono rosa pálido.

