Aytekin va de escándalo en escándalo. El árbitro alemán, que en 2017 protagonizó uno de los arbitrajes más polémicos que se recuerdan en la victoria del Barcelona por 6 goles a 1 sobre el París Saint-Germain, ha vuelto a ser protagonista de un nuevo lío, aunque esta vez fuera del campo.

Todo sucedió tras el Bayern-Leipzig que terminó con victoria para los visitantes por un gol a tres. Thomas Müller estaba atendiendo a los medios de comunicación en la zona mixta del Allianz Arena cuando tuvo que cortar una respuesta debido a que alguien estaba dando voces a escasos metros.

Se trataba del árbitro del encuentro, Deniz Aytekin. Todo viene por un comentario de Manuel Gräfe, ex colegiado y actual analista en la televisión alemana, en el que había criticado a Aytekin por no pitar una falta de Amadou Haidara, futbolista del Leipzig, sobre Leon Goretzka, en la jugada que acabó en el primer gol de los visitantes.

"¡Manuel Gräfe está sentado en Berlín con sus 180 kilos y dice esta mierda! Me estoy cansando. Es una locura", gritó Aytekin mientras Müller respondía a los periodistas. "Y ahora se supone que debo dar la cara y decir alguna gilipo**** sobre un agarrón. ¡Es una locura! No tiene nada que ver con deporte. El partido lo decidieron los jugadores", aseveró el colegiado, que no se había percatado de que los micrófonos estaban captando su tremendo enfado.

Al darse cuenta de que había interrumpido a Müller, no dudó en pedirle perdón. "Lo siento, estoy a 180", dijo Aytekin, a lo que Müller contestó tomándoselo con humor: "No hay problema, me gustó escuchar. Son las emociones. Pero eso de los 180 kilos lo multiplicaste por dos".

Hoy, el colegiado, consciente de la polémica que ha generado, ha aclarado lo sucedido y ha pedido perdón. "Me gustaría pedir perdón por mis palabras. Fue exagerado. Nos fuimos al vestuario tras el partido y estábamos contentos de haber sobrevivido a este importante encuentro sin cometer errores. Entonces llamaron a la puerta y la tele quería una entrevista porque Gräfe había dicho que había visto dos errores. Simplemente me enfadé y me pudieron las emociones", ha explicado Aytekin.