Alexis Sánchez se estrena en Old Trafford en la victoria del Manchester United frente al Huddersfield

El Manchester United ganó 2-0 al Huddersfield con un gol del chileno Alexis Sánchez, que marcó su primer tanto desde que fichó por el equipo de José Mourinho, en una jornada en la que el Manchester City pinchó tras empatar 1-1 en el estadio del Burnley. Aunque el United recortó distancias respecto al líder de la Premier League, la distancia entre el cuadro de Josep Guardiola y el de Mourinho es importante.

El Manchester United recogió el testigo y no falló la oportunidad que tenía de reducir distancias. No perdonó al Huddersfield, que lucha por no descender, y el próximo rival del Sevilla en los octavos de final de la Liga de Campeones ganó 2-0 con comodidad.

Además, Old Trafford celebró el primer gol de Alexis, que cerró la cuenta tras marcar en el rechace de un penalti que él mismo provocó y falló. El delantero chileno, en su tercer partido con la camiseta del United, se estrenó y dio tranquilidad a un equipo que inició la victoria con un tanto del belga Romelu Lukaku. Mourinho dejó en el banquillo al francés Paul Pogba y a Marcus Rashford, que después contaron con minutos en la segunda parte.

La victoria del United fue muy trabajada ante un equipo que se encerró en su campo durante 90 minutos y que resumió de forma gráfica el técnico portugués. "Hemos derribado el muro de Berlín", dijo.