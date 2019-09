"Con todo lo que he tenido que pasar a lo largo de mi vida... solo hay que ver en el horizonte el reto que buscas y hacer lo que sea para llegar ahí". Estas palabras que bien podrían de ser un básico recurso motivacional, esta vez, no vienen de cualquier lado. Vienen de alguien que ha ganado cinco campeonatos del mundo y tres medallas paralímpicas sobre una bicicleta pero sin parte de un brazo, y que ahora, no contento con su bagaje, ha logrado la plata en la prueba del kilómetro sin discapacidad del Campeonato de España de Valencia. Así, parando el crono en 1:04:271 y liquidando a todos sus rivales, excepto al inalcanzable Pepe Moreno con su marca de 1:03:808, este ciclista progidio repite podio en esta competición donde el año pasado logró el bronce.

"Los compañeros no se asombran... soy un rival como cualquier otro. El hecho de ser discapacitado no me hace menos peligroso que el resto", dice a Jugones en exclusiva Alfonso Cabello, de 26 años y nacido en La Rambla (Córdoba), y que aunque ahora cuenta con una prótesis especializada, los inicios no fueron tan sencillos...

"Empecé en una bici de carretera apoyado en el manillar, sin ningún tipo de prótesis y solo con el freno de atrás", explica el ciclista al reportero de Jugones Leandro Iglesias.

"Estoy intentando normalizar esa visualización que hay en la sociedad acerca de las personas con discapacidad de que son menos capaces", continúa el cordobés, porque como él mismo defiende:

"Las personas con discapacidad son distintas, pero no menos capaces".

Toda una lección vital, que seguro, se sigue extendiendo en el tiempo con nuevos logros.