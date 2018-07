Ricky Rubio firma su mejor actuación NBA para fulminar a los Spurs de Pau Gasol

El base español Ricky Rubio vivió una noche especial en el AT&T Center de San Antonio, donde la magia de su baloncesto lo convirtieron en el gran protagonista del triunfo de los Jazz de Utah ante los Spurs del pívot Pau Gasol.

Rubio dio un auténtica cátedra de baloncesto como líder y director del juego de los Jazz a los que guió a la victoria a domicilio por 111-120.

El base internacional español, que jugó 35 minutos, consiguió 34 puntos tras anotar 11 de 14 tiros de campo, incluidos 3 de 4 triples, y 9 de 10 desde la línea de personal, además de repartir nueve asistencias.

El jugador de El Masnou también capturó tres rebotes defensivos, perdió cuatro balones, y cometió tres faltas personales.

El internacional español fue el líder indiscutible de los Jazz que superaron en todas las facetas del juego a los Spurs y los guió al quinto triunfo consecutivo, que los mantiene en la lucha por meterse en el grupo de equipos de la Conferencia Oeste que acceden a los playoffs.

Por su parte, Pau Gasol, que salió como reserva, jugó 20 minutos durante los cuales anotó 3 de 8 tiros de campo y 2-2 desde la línea de personal, pero fue el mejor dentro de la pintura con 11 rebotes -nueve defensivos-, dio dos asistencias, perdió dos balones y cometió dos faltas personales.

Tenías que conseguir tu máxima anotación esta noche contra nosotros @RickyRubio9??! Orgulloso de verte jugar tan bien. Sigue igual amigo mío. #LaFamilia

Did you have to have a career-high against us tonight??! I'm proud to see you play so well. Keep it up, my friend. #Family