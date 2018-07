El sueño de los rockeros podría verse cumplido: Bob Dylan, The Rolling Stones o McCartney, juntos en un evento único

LOS PROMOTORES DEL FESTIVAL COACHELLA YA HAN INICIADO LAS NEGOCIACIONES

Los promotores del famoso festival Coachella tienen un sueño: reunir a seis estrellas del rock en un mismo concierto. No sería solo el sueño de los organizadores, sino de cualquier aficionado a la música rock. Por primera vez, Bob Dylan, The Rolling Stones, Paul McCartney, Roger Waters, vocalista de Pink Floyd, The Who y Neil Young compartirían escenario.