La NASA descarta la colisión de un asteroide que se acerca a gran velocidad hacia la Tierra

El asteroide '2013 TX68', que se acerca a gran velocidad hacia la Tierra, no llegará a colisionar, según ha confirmado la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA), a pesar de que hace casi dos años que los científicos no pueden avistarlo.



Cuando el asteroide alcance su punto más cercano a la Tierra será el momento en el que será posible observarlo de nuevo, pero el doctor Paul Chodas, director del equipo de observación de asteroides de la NASA, ha adelantado en una entrevista telefónica que ya están al "Estamos completamente seguros de que no colisionará con la Tierra".

"No hay ninguna posibilidad de impacto en los próximos 100 años. Estamos totalmente a salvo", ha afirmado con tono tranquilizador el doctor Chodas, un experto en astronomía, que desarrolla sus investigaciones desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California.



El TX68 puso en alerta a la comunidad científica no por su tamaño relativamente pequeño, 30 metros de diámetro, sino por la posibilidad de que colisionara contra la Tierra en un futuro tan próximo como el 28 de septiembre de 2017, según los cálculos iniciales.



Ahora, a la luz de "nuevas matemáticas", como ha explicado Chodas, se descarta la colisión pero aún así, la esperada observación de la roca espacial se considera de alto interés por la cercanía de la Tierra a la que pasará.



El TX68 puede acercarse hasta 20.000 kilómetros de la Tierra, es decir, llegar aproximadamente unas "10 veces más cerca que la Luna" y "más cerca que muchos de los satélites de comunicación que lanza la NASA", pero no los interceptará, ya que éstos se encuentran a la altura del Ecuador y el asteroide pasa por el Polo Norte.



Como muy lejos, el TX68 se quedará a 10 millones de kilómetros de Planeta Azul, de acuerdo con Chodas. "Esto será lo más cerca de la tierra que pase este asteroide en los próximos 100 años. Lo que ocurra después no lo podemos decir seguro, porque los cálculos matemáticos solo llegan a previsiones de 100 años", ha bromeado.