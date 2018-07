Instagram niega que vaya a cambiar el orden cronológico de sus publicaciones

LO HA DESMENTIDO EN LAS REDES SOCIALES

"Activa mis notificaciones", el botón con el que instagram iba a elegir qué publicaciones eran más relevantes para mostrarlas en primer lugar, no va a existir, o al menos de momento. La red social ha comunicado que no va a cambiar su modo de empleo, y las notificaciones seguirán siendo en orden cronológico como hasta ahora, y no en orden de relevancia como parecía que iba a ser.