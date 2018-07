Estas son las seis noticias más importantes de este lunes 16 de abril de 2018

Ciudadanos ganaría las elecciones con un 25,2% de los votos a cuatro décimas del PP

Vuelco en la intención de voto. Ciudadanos ganaría las elecciones generales: el PP se quedaría a cuatro décimas. Son los datos del último barómetro de laSexta, que por primera vez da la victoria al partido de Albert Rivera. La suma de ambos partidos alcanzaría la mitad de los votos. En tercera y cuarta posición se sitúan Partido Socialista y Podemos.

El PP defiende a Cristina Cifuentes y pone el foco en Ciudadanos: "La licenciatura de Toni Cantó es como el Guadiana, aparece y desaparece"

La nueva estrategia del PP pasa ahora por esquivar todo el escándalo del máster. Piden que dimitan primero el líder de los socialistas madrileños y Toni Cantó, según dicen porque también manipularon sus currículums. Si lo hicieran, aseguran, entonces Cifuentes lo tendría muy difícil.

Jordi Sànchez se encara al juez Llarena y le reprocha falta de objetividad: "No se puede ser juez y víctima"

El expresidente de la ANC y último candidato a presidir a la Generalitat, Jordi Sànchez, ha empleado este lunes su comparecencia ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que lo había citado para comunicarle su procesamiento por rebelión, para reprochar al instructor su falta de objetividad en la redacción de su último auto, en el que éste utilizaría el término "sufrimos" al hablar de las consecuencias del proceso soberanista: "No se puede ser juez y víctima".

Liberan el barco de la ONG Proactiva Open Arms inmovilizado en el puerto siciliano de Pozzallo

El juez de la localidad siciliana de Ragusa, Giovanni Giampiccolo, ha ordenado liberar al barco de la ONG española Proactiva Open Arms, que permanecía inmovilizado en el puerto siciliano de Pozzallo en el marco de una investigación por favorecimiento de la inmigración ilegal. La abogada de la ONG, Rosa Emanuela Lo Faro, confirma la decisión del juez que rechazó así la orden de incautación confirmada el 27 de marzo por la fiscalía de Ragusa.

Los dos hombres muertos en un coche en Priego pudieron matarse entre sí en una pelea

La principal hipótesis que manejan los investigadores del suceso ocurrido en Priego de Córdoba (Córdoba), donde fueron encontrados los cadáveres de dos hombres en el interior de un vehículo en un garaje privado, es que una pelea entre ellos originó la muerte de ambos.

El New York Times y The New Yorker ganan el premio Pulitzer 2018 por destapar el caso Weinstein

El diario The New York Times y el semanario The New Yorker compartieron el premio Pulitzer al servicio público, que otorga la Universidad de Columbia por haber destapado el caso de agresiones sexuales protagonizado por el productor de cine Harvey Weinstein.