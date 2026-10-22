SELAE confirma que los loteros y sus familias sí pueden comprar Lotería de Navidad: "La Ley del Juego no les afecta"

Quedan exactamente dos meses para que se celebre el sorteo extraordinario de Lotería Nacional, el de Navidad, y aunque la mayor parte de las dudas están resueltas desde hace años, pueden surgir otras nuevas.

La Lotería de Navidad es, en ocasiones, un eterno día de la marmota. Es una tradición más que arraigada —tiene sentido, lleva celebrándose más de 200 años—y además moviliza a gran parte de la sociedad española, por lo que cada año, durante semanas, se habla incesantemente del sorteo extraordinario del 22 de diciembre. Muchas de las dudas que se generan entre la población se han respondido en los últimos años, aunque se repiten una y otra vez, pero siempre sorprenden algunas nuevas o, al menos, menos populares.

Todos los años se habla de quién puede y quién no puede comprar Lotería de Navidad, extensible al resto de sorteos y juegos de azar, y aunque existen una serie de limitaciones, los loteros muchas veces no pueden saber quién está vetado. Y entre esos que tienen prohibido participar en los sorteos están, en virtud del artículo 6 de la Ley del Juego, los "accionistas, propietarios, partícipes o titulares significativos del operador de juego, su personal directivo y empleados directamente involucrados en el desarrollo de los juegos, así como sus cónyuges o personas con las que convivan, ascendientes y descendientes en primer grado, en los juegos que gestionen o exploten aquéllos, con independencia de que la participación en los juegos, por parte de cualquiera de los anteriores, se produzca de manera directa o indirecta, a través de terceras personas físicas o jurídicas".

¿Esto a quién afecta? Básicamente a los directivos y empleados de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que es la entidad que regula la Lotería Nacional y otros sorteos en España y a sus familiares más cercanos. ¿Pero qué ocurre con los administradores de Loterías? Los loteros entienden que no, porque ellos comisionan sobre la venta, pero no ganan directamente con el juego en sí. "Si no pudiéramos jugar los loteros lo sabría, me lo habría comunicado el Estado", asegura a laSexta un responsable de una administrador de Lotería de Madrid.

Y lo cierto es que sí pueden comprar tanto Lotería de Navidad como participaciones para otros sorteos, porque ellos no están incluidos en esa Ley del Juego. La propia SELAE ha explicado a laSexta.com que este artículo "no afecta a los administradores de Loterías", que son "terceros colaboradores" y no pueden ser considerados "ni personal directivo ni empleados de SELAE".

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