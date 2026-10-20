Así ha cambiado la Lotería de Navidad en sus 214 años de historia

El primer sorteo extraordinario de la Lotería Nacional no tiene nada que ver con la Lotería de Navidad a día de hoy. Es normal: han pasado más de dos siglos desde que se empezó a celebrar este sorteo.

Han pasado más de dos siglos desde que se celebró el primer sorteo extraordinario de Lotería Nacional que fue el 'germen' de la Lotería de Navidad tal y como la conocemos a día de hoy. Es, sin lugar a dudas, una de las tradiciones más extendidas del país, hasta el punto de que se ha institucionalizado el hábito de regalar décimos comprados en destinos de vacaciones, gracias a la campaña de SELAE durante el verano, cuando se inicia la venta de décimos.

Tradición y nostalgia son algunos de los sentimientos que se vinculan con este sorteo y desde SELAE subrayan cómo ha acabado siendo "símbolo de ilusión y de buena suerte". Y tanto tiempo ha pasado que, como es obvio, se pueden ver los grandísimos cambios que han tenido lugar en los 214 años de historia de la Lotería de Navidad.

El primer sorteo de la Lotería de Navidad se celebró en 1812: en aquel entonces, el décimo costaba 40 reales y el principal premio, el Gordo, era de 8.000 pesos fuertes. Si nos vamos a traducir estos números, podríamos decir que un décimo costaba entonces unos 6 céntimos de euro, y el Gordo repartía lo que serían unos 240 euros.

Veinte años después, se emitieron 12.000 números. Esta es una cantidad bastante más baja de la cantidad de números que se ponen a la venta a día de hoy, que es de 100.000. En aquel momento, los considerados 'bajos' eran los que iban del 00001 al 04000, los 'medianos' del 04001 al 08000 y los más 'altos', entre el 08001 y el 12000. A pesar de que hasta aquí también se conoce como historia de la Lotería de Navidad, lo cierto es que hasta 1892 no se llamó efectivamente Sorteo de Navidad y en este año, se celebró el 23 de diciembre.

En 1897 ya se incluye en los décimos el título de 'Sorteo de Navidad' y así pasan los años hasta 1939, cuando se celebran dos sorteos el mismo año. En plena Guerra Civil, se celebraron dos sorteos, uno en el bando sublevado (Burgos) y otro en el republicano (Barcelona): el primer repartió el Gordo al número 39758 y el segundo, al 22655. A partir de 1942, los billetes de la Lotería de Navidad se empezaron a imprimir en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

El inicio de la Lotería de Navidad por TV

Hasta los años cincuenta, el sorteo de la Lotería de Navidad se seguía principalmente por radio o prensa, pero en 1957 se emitió por primera vez en televisión. Desde entonces, nunca ha dejado de verse por televisión, porque nunca ha dejado de celebrarse. Tampoco durante la pandemia del coronavirus, cuando se celebró a puerta cerrada, sin público.

Hasta 1984 los premios de la Lotería de Navidad sólo la cantaban los niños de San Ildefonso, precisamente porque el colegio era masculino. Pero ese año, al convertirse en una escuela mixta, empezaron a participar niñas en el cántico de los sorteos navideños. Y casi dos décadas después, otro gran cambio: empezaron a cantarse los premios en euros.

Uno de los últimos grandes cambios de la Lotería de Navidad llegó en 2006, cuando se estrenó un bombo más grande, con mayor capacidad de bolas, ya que la cantidad de números que entraban al juego ha ido aumentando, hasta llegar a la actual, de 100.000 números.

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