13:37h. ¡Gracias por acompañarnos!

13:28h. El salón comienza a vaciarse

Los premios grandes ya están todos repartidos y las personas allí presentes comienzan a salir del Teatro Real. Pero todavía quedan alguno número de la pedrea y además, en laSexta seguimos retransmitiendo para conocer a las personas agraciadas en este Sorteo de Navidad.

13:24h. Tercer premio: 04211

El tercer premio de la Lotería de Navidad. 50.000 euros al décimo. ¡Comprueba aquí si tienes el premio! ¡Suerte!

13:21h. ¿Tu décimo está premiado?

13:12h. "Nos ha dado la mayor alegría del mundo"

Así celebran el segundo premio de la Lotería de Navidad en Castellbisbal, Barcelona.

13:07h. Pequeños errores

Hace unos minutos, han salido dos bolas a la vez. Pero no hay que perder la calma, te explicamos qué se hace cuando en vez de una bola, el bombo expulsa dos.

13:00h. La recta final

Llegamos a los últimos minutos del Sorteo de Navidad 2018 en el Teatro Real y la felicidad recorre muchos rincones de España. Pero, ¿dónde ha tocado la Lotería de Navidad?

12:57h. Cómo saber si tu número está premiado

12:53h. Pero entonces... ¿El Gordo te cae o te toca?

Curioso, ¿Verdad? Si lo piensas bien... ¿Ha tocado el Gordo? ¿Ha caído el Gordo? Una duda etimológica de la que te sacamos en este artículo: ¿El Gordo toca o cae?

12:50h. Así han cantado el Gordo las niñas de San Ildefonso

La emoción está siendo la protagonista de este Sorteo de Navidad. Este vídeo del momento en el que Aya y Carla han cantado el Gordo lo plasma a la perfección:

12:40h. El Gordo lo ha cantado Aya, la niña de los ¡miiil eeeeuroos!

Aya Ben Hamdouch fue la protagonista absoluta del Sorteo de Navidad del año pasado. Con su peculiar forma de cantar cautivó a todos los espectadores que no pararon de aplaudirla. Este año, ha cantado el Gordo junto a Carla García.

12:37h. El Gordo: 03347

El primer premio de la Lotería de Navidad ha caído en muchísimas localidades de toda España. Ha sido un primer premio muy repartido. 400.000 euros al décimo. ¡Comprueba aquí si tienes el premio Gordo! ¡Suerte!

12:28h. Ya corre el champán

En Llodio, Álvava, ha caído uno de los cuartos premios íntegro. Ha tocado en un bar, en una pastelería y en una tapicería. Alegría, emoción y mucho champán para celebrar que la suerte ha acompañado este año.

12:20h. Estos son los premios que ha repartido la Lotería de Navidad 2018 hasta ahora

El segundo premio: 21015; los dos cuartos premios: 42206 y 67774; y los ocho quintos premios: 47862, 07568, 68402, 29031, 63025, 20202, 18596 y 02308

12:17h. Novedades fiscales en la Lotería de Navidad 2018

Os recordamos si os toca un premio de menos de 10.000 euros no está sujeto al gravamen especial sobre premios de loterías y apuestas. Los premios superiores tributan al 20%.

12:11h. Recopilamos los quintos premios

12:03h. Se acerca el final del Sorteo de Navidad

Llevamos tres horas de sorteo y algunos muchas de cola para poder vivir el sorteo en directo desde el Teatro Real.

11:58h. Ya solo quedan dos premios: el tercero y el Gordo

A punto de llegar al medio día, solo quedan dos grandes premios por salir. ¡Qué nervios!

11:56h. Quinto premio: 02308

El octavo quinto premio de la Lotería de Navidad. ¡Comprueba aquí si tienes el premio! ¡Suerte!

11:52h. ¿Cuándo puedo cobrar el premio de la Lotería de Navidad?

Recuerda que, si te ha tocado un premio, podrás cobrarlo desde las 18:00 horas de esta misma tarde. Si has tenido un premio inferior a 2.000 euros puedes hacerlo en tu administración. Pero si la cuantía es igual o superior tendrás que acudir a una de las entidades bancarias autorizadas: Abanca, Sabadell, Bankia, BBVA, Caixa Bank, Caixa Ontinyent, Cajamar, Caja Sur BBK, Ibercaja, Kutxabank, Laboral Kutxa y Unicaja.

11:44h. Cuarto premio: 67774

El segundo cuarto premio de la Lotería de Navidad. 20.000 euros al décimo. ¡Comprueba aquí si tienes el premio! ¡Suerte!

11:41h. Quinto premio: 18596

El séptimo quinto premio de la Lotería de Navidad ha sido muy repartido: Madrid, Santa Cruz de Tenerife... 6.000 euros al décimo.¡Comprueba aquí si tienes el premio! ¡Suerte!

11:40h. El Gordo se hace esperar

Seguimos con los nervios a flor de piel esperando el Gordo. Pero no hay que desesperar, el primer premio más rezagado llegó en 1990 a sólo ocho minutos del final. Aunque en el año 2004 tardó solo trece minutos en salir desde el inicio del sorteo.

11:33h. Dudas de última hora: cuántos décimos tiene un número de la Lotería de Navidad

Es fácil llevar un décimo con un número pero, ¿cuántos décimos tiene un número? Hay ni más ni menos que 1.700 décimos por cada número. Así que puedes estar compartiendo la suerte con muchas personas más. Eso sí, sólo hay diez décimos con el mismo número y la misma serie.

11:28h. Un Sorteo de Navidad para todos y todas en laSexta

Nos emociona mucho el agradecimiento de la Federación AICE (Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España). ¡Qué placer!

11:26h. Cantó el Gordo en 1954 y es un incondicional del Sorteo de Navidad

Fernando Vázquez cantó el primer premio en 1954. Guarda la bolita del Gordo como un tesoro y no se pierde ni un Sorteo de Navidad.

11:22h "Canta mejor"

Mientras estábamos absortos mirando el cuarto premio...

11:19h. Cuarto premio: 42206

El primer cuarto premio de la Lotería de Navidad ha caído en Álava. 20.000 euros al décimo. ¡Comprueba aquí si tienes el premio! ¡Suerte!

11:15h. Quinto premio: 20202

El sexto quinto premio de la Lotería de Navidad ha tocado en Alicante y Madrid. 6.000 euros al décimo. ¡Comprueba aquí si tienes el premio! ¡Suerte!

11:13h. Quinto premio: 63025

El quinto quinto premio de la Lotería de Navidad ha tocado en Alicante. Reparte 6.000 euros al décimo. ¡Comprueba aquí si tienes el premio! ¡Suerte!

11:05h. ¿Por qué hay cuadros religiosos en los décimos de lotería?

Mientras esperamos al Gordo, vamos a saciar un poco nuestra curiosidad. En el año 1960, Loterías y Apuestas del Estado decidió utilizar imágenes de escenas artísticas religiosas para ilustrar los boletos de la Lotería de Navidad. Este año todos los décimos están estampados con la parte central del 'Retablo de la vida de la Virgen y San Francisco'. La pintura pertenece al maestro Nicolás Francés, un pintor leonés del siglo XV, y puede contemplarse en el Museo del Prado.

10:58h. Momento de emoción

Aroa se queda sin voz y necesita parar para tranquilizarse. Son muchos los nervios que pasan las niñas de San Ildefonso. El público la ovaciona. ¡Brava!

10:54h. Recordamos los premios repartidos hasta ahora

El Segundo Premio: 21.015 y cuatro quintos premios: 47.862, 07.568, 68.402 y 29.031

10:51h. Aroa Patricio y Noelia Katiuska cantan la cuarta tabla

10:49h. "Que nos toque salud"

Es una frase muy utilizada pero muy real en la que siempre pensamos cuando la suerte no se acuerda de nosotras en la Lotería de Navidad. Las redes sociales se hacen eco de ella.

10:45h. Doña Manolita ya está repartiendo millones

La famosa administración de 'Doña Manolita' ya ha repartido tres quintos premios el 47.862, 07.568 y 29.031, en Madrid.

10:41h. Noura Akrough y Salvador Constantin

Ahora están cantando Noura Akrough y Salvador Constantin. Todavía no han cantado ningún premio pero queda mucha suerte que repartir.

10:37h. "No estaba preparada para esto. Estaba abriendo la administración"

Pérsida Pasteller es la responsable de la administración Castellbisbal, en Barcelona y es la primera vez que reparte un premio de la Lotería Nacional. Ha repartido el segundo premio de la Lotería de Navidad y se ha enterado mientras abría la administración: "El cava está en la nevera, que no me ha dado a tiempo a sacarlo".

10:30h. Las primeras celebraciones

¡Alegría! Han empezando las celebraciones. Felicidad a borbotones en todos los lugares donde ha caído el premio. En Foios, Valencia ya han salido a celebrar que les ha tocado el primero de los quintos premios: 47.862. Dotado con 6.000 euros cada décimo. Foto: EFE

10:24h. ¡He perdido mi décimo!

Escuchas a las niñas y niños cantar tu número en el Sorteo de Navidad pero, ¿dónde has puesto el boleto? Esto es lo que debes hacer para cobrar tu premio si no lo encuentras.

10:19h. Hablamos con la madre de Nerea Pareja

María Jesús es la madre de la niña que, de momento, está protagonizando el Sorteo de Navidad. Nos cuenta que su hija, de 11 años, cantó el Gordo en el año 2016, y un quinto premio el año pasado.

10:14h. El debut de laSexta en la Lotería de Navidad

10:11h. Aya, la niña de los mil euros

Escuchamos ‘¡Miiiil eeeuros!’ y no podemos evitar recordar a Aya la niña cantora que acaparó la atención el año pasado por su forma de cantar.

10:06h. Los otros premios gordos, ¿sabes cuánto dinero reparten?

Además del famoso Gordo hay otros doce premios que pueden darte una alegría. El segundo premio reparte un total de 1.250.000 euros a la serie y el tercero 500.000 euros a la serie. Los dos cuartos premios 200.000 euros a la serie y, los ocho quintos premios, 60.000 euros a la serie.

10:02h. Quinto premio: 29031

El cuarto quinto premio de la Lotería de Navidad ha tocado en Almería, Asturias, Coruña, Las Palmas... Un premio muy repartido 6.000 euros al décimo. ¡Comprueba aquí si tienes el premio! ¡Suerte!

09:59h. Quinto premio: 68402

El tercer quinto premio de la Lotería de Navidad ha tocado en Villaviciosa de Odón, Madrid. 6.000 euros al décimo. ¡Comprueba aquí si tienes el premio! ¡Suerte!

09:55h. ¿Te ha tocado la lotería?

Si te ha caído algún premio en el Sorteo de Navidad, recuerda que no debes gastar más de un 10% del total en caprichos. Aquí te contamos cómo invertir el dinero de tu premio.

09:49h. Segunda tabla con Nazaret Blanco y Nicole Valenzuela

Primera tabla llena. Salen Nazaret Blanco y Nicole Valenzuela.

09:45h. La tercera vez de Nerea Pareja

Es la tercera vez que Nerea Pareja canta en el Sorteo de Navidad. Casi la mitad de los niños y niñas de San Ildefonso repiten este año.

09:39h. ¿Compartes un décimo de Navidad y te ha tocado?

Si has compartido lotería, has metido el décimo a la lavadora o lo has perdido, sigue estos consejos para asegurarte de cobrar tu premio.

09:37h. Vamos a por el tercer alambre

Nerea Pareja y Alonso Dávalos ya han cantado tres premios, ¿cantarán ellos también el Gordo?

09:32h. Segundo premio: 21015

El Segundo premio de la Lotería de Navidad ha caído en Albacete, Alicante y Barcelona. 125.000 euros al décimo. ¡Comprueba aquí si tienes el premio! ¡Suerte!

09:29h. Quinto premio: 07568

El segundo quinto premio de la Lotería de Navidad ha tocado en Murcia, Zamora, Ciudad Real, Madrid, Albacete, Barcelona, A Coruña y Málaga. 6.000 euros al décimo. ¡Comprueba aquí si tienes el premio! ¡Suerte!

09:26h. Las niñas de San Ildefonso, sólo desde 1984

En el año 1984, Mónica, Esther, Carolina, Penélope y Adelaida fueron las primeras niñas en cantar la Lotería de Navidad. El colegio de San Ildefonso, exclusivo para niños desde su nacimiento, comenzó a admitir mujeres a principios de los años 80.

09:23h. Lágrimas de emoción en el primer premio del Sorteo de Navidad

Nerea Pareja no ha podido contener la emoción mientras cantaba el premio y los asistentes aplaudían el premio.

09:22h. Quinto premio: 47862

El primer quinto premio de la Lotería de Navidad ha tocado en Valencia, Madrid, Bilbao y Lleida. 6.000 euros al décimo. ¡Comprueba aquí si tienes el premio! ¡Suerte!

09:20h. Primer alambre

Nerea Pareja y Alonso Dávalos son la primera pareja en cantar los premios. ¿Qué premios cantarán?

09:18h. La pedrea: el premio más común

Acaba de comenzar el sorteo pero ya estamos más que habituados a escuchar a niñas y niños cantando los ‘¡Miiiil eeeuros!’. Ese soniquete es la pedrea. Y si escuchas tu número, significa que has ganado 100 euros por décimo. Este año, la pedrea reparte 1.794 premios, 282 millones de euros, lo que le convierte en el premio más grande por detrás del Gordo.

09:17h. Llegan los protagonistas del sorteo

Acaban de hacer presencia los niños y niñas de San Ildefonso, se pueden ver los nervios en sus caras. Este año cantarán la Lotería de Navidad 22 niñas y 10 niños, de edades comprendidas entre los 10 y los 14 años. Casi la mitad debutan por primera vez, mientras que el resto repiten en el sorteo.

09:16h. El Gordo ya está en el bombo

La bola de primer premio es la última en entrar en el bombo pequeño, el de los premios. Así que ya están todas las bolas en los bombos. Emoción y aplausos en el teatro ante el premio más codiciado. ¡Que la suerte nos acompañe!

09:14h. Premio a premio

Uno a uno los premios se van introduciendo en el bombo. Los nervios aumentan pero cada vez queda menos para el comienzo.

09:10h. Pero la suerte se repite, más bien poco

Solamente hay dos número idénticos agraciados con el primer premio en toda la historia del Sorteo de Navidad: el 20297, en los años 1903 y 2006; y el 15640, en 1956 y 1978. Pero también hay un número maldito en la Lotería de Navidad y nosotros lo hemos encontrado.

09:05h. La suerte de que te caiga el Gordo

La Comunidad de Madrid es la más agraciada, ha celebrado el Gordo 78 veces, seguida de la provincia de Barcelona en la que ha caído 47 veces. En la otra cara de la moneda están las provincias de Ávila, Tarragona, Zamora y la ciudad autónoma de Melilla que nunca han recibido el gran premio.

09:03h. Qué bonito y relajante el sonido de las bolas al caer

09:00h. Se cierran las puertas del Teatro Real

Muchas personas se han quedado a las puertas. Caras de decepción, tristeza... pero no pasa nada, pueden seguirlo a través de laSexta como si estuvieran dentro.

08:58h. A punto de introducir las bolas en el bombo

La tolva ya está transportando las bolas desde las liras hasta los bombos.

08:55h. Pero que... ¡Comienza la Navidad!

Los turrones cada vez llenan antes las estanterías de los supermercados pero, a pesar de ello, muchos se resisten a dar la bienvenida a la Navidad tan temprano. Porque además, en España existe una regla no escrita: la Navidad comienza el día del Sorteo de Navidad.

08:44h. Aumentan un 2,15 las ventas de Lotería de Navidad

Todavía son datos provisionales, pero según Loterías y Apuestas del Estado, las ventas del Sorteo de Navidad han aumentado con respecto al año anterior.

08:46h. Un día de suerte pero también de reivindicación

"Venimos a defender la lucha de las mujeres". Un grupo de mujeres feministas reivindican la lucha de las mujeres desde el Teatro Real, llevan el número de la Huelga de mujeres del próximo 8M. ¡Mucha suerte para ellas!

08:39h. Las bolas del sorteo

Las bolas de la lotería están hechas de madera de boj y son idénticas, para que todas tengan la misma probabilidad de salir del bombo. Cada bolita pesa 3 gramos y mide 18,8 milímetros y está grabada con láser para que no se alteren sus características.

08:33h. Comprobando los números en las liras

En estos momentos se está comprobando que todos los números participantes estén en las liras, 200 alambres que contienen 500 bolas y que, posteriormente, se introducirán en el bombo de mayor tamaño. Muchas personas se acercan para ver el número que juegan.

08:30h. Comienzan los preparativos

En estos momentos se está conformando la primera mesa de la presidencia. Comienza así la cuenta atrás para el inicio del sorteo.

08:27h. ¿Por qué es tan famosa Doña Manolita?

La fama de Doña Manolita se debe a la cantidad de premios que ha repartido desde que nació en 1904. Las largas colas en la calle del Carmen nº 22 ya son una tradición navideña, aunque desde hace años, Doña Manolita también vende suerte a través de su página web. Este año, de la cantidad de lotería que ha vendido, se quedó sin número propios el jueves y la inmensa cola en la puerta de la administración se ha mantenido hasta última hora.

08:22h. Amanece en el Teatro Real

Comienza a amanecer en Madrid, la gente continúa entrando al Teatro Real, poco a poco.

08:18h. Las terminaciones que más tocan

Pero lo cierto es que el 0 no ha tenido mucha suerte. El número 5 se lleva la palma y es el más premiado de toda la historia de la Lotería de Navidad con 32 premios gordos. Le siguen el 4 y el 6 empatados en 27 veces y el 8 que ha salido en 23 ocasiones. La terminación menos premiada es el 1 que solo ha sido reintegro ocho veces.

08:15h. Doce horas de viaje para asistir al Sorteo de Navidad

Diana y su marido vienen desde Estados Unidos para ver la Lotería de Navidad 2018. Solamente lleva un décimo y su apuesta para el gordo es que terminará en 0.

08:12h. La primera vez en televisión

08:08h El Teatro Real ya ha abierto sus puertas para el Sorteo de Navidad

Por los pasillos del Teatro Real ya han comenzado a desfilar disfraces. Se empiezan a llenar las butacas. ¡Ya queda menos para que comience la Lotería de Navidad 2018!

08:03h. Larga cola para entrar

Seguimos viendo disfraces: dos personas giran vestidas de bolas. Y nuestro compañero nos cuenta que la cola es enorme y que llevan ahí toda la noche, al frío.

07:57h. Disfraces de la suerte

Como ya es tradición, estamos viendo que los presentes lucen disfraces de todo tipo para llamar a la suerte. Trajes de época, papá noel, Don Quijote de la Mancha... y muchos décimos de lotería para forrar las vestimentas. Una señora lleva una farola de sombrero "de un amigo que hace comparsas", nos cuenta.

07:53h. ¿Qué pasaría si te tocase la Lotería de Navidad todos los días?

¡Me ha tocado el gordo! Seguro que alguna vez has pensado en el día que dirías esa frase pero qué pasaría si te tocase todos los días de tu vida. En un día como hoy, recordamos el anuncio oficial de la Lotería de Navidad de este año. Como siempre, ¡el placer es compartirlo!

07:49h. Supersticiones

¿Sabes qué hacer para llamar a la suerte en el Sorteo de Navidad? Hay todo tipo de manías y supersticiones para intentar aumentar las probabilidades de que te toque el Gordo.

07:45h. Así preparaban ayer las liras para el Sorteo de Navidad

Ayer quedó todo listo para que hoy no haya preocupaciones en el sorteo. En la imagen se ve cómo varios operarios colocan las liras en las que están todas las bolas.

07:38h. ¿Son huérfanos los niños y niñas de San Ildefonso?

Mientras esperamos a que comience el sorteo, una anécdota. Los orígenes del colegio de San Ildefonso datan del siglo XV. Fue creado por el Ayuntamiento de Madrid como un centro que acogía a niños abandonados y huérfanos. Pero a partir de los años 80 en el centro conviven jóvenes con todo tipo de situaciones familiares.

07:34h. 450 personas serán las afortunadas

A estas horas, nuestras compañeras y compañeros ya están acreditándose para acceder al Teatro Real, el público general lo hará a las 8:00h. En total, más de 450 personas presenciarán en vivo y en directo el sorteo.

07:30h. Hay administraciones famosas...

Hay multitud de administraciones de lotería pero hay algunas tan míticas que se conocen en toda España. La céntrica Doña Manolita en Madrid, La Bruixa d'Or en Sort en Lleida, Loterías Valdés en Barcelona u Ormaechea en Bilbao son algunas de las administraciones de lotería más conocidas en España.

07:28h. ...pero todas tienen la misma probabilidad

Como ha dicho Pedro Duque en twitter: la probabilidad es la misma compres donde compres el décimo.

00:23h. Esta es la probabilidad real de que te toque el Gordo

La probabilidad que te toque el Gordo es de una entre 100.000, que es el número de bolas con los distintos números que hay en el bombo. Por lo que el porcentaje es mínimo, un 0,00001%. Eso sí, hay un 9% de probabilidades de que toque el reintegro y recuperes el dinero invertido en el décimo.

07:25h. Puedes cobrar tu premio desde esta misma tarde

Si resultas agraciado con un premio en el Sorteo de Navidad, podrás ir a cobrarlo hoy mismo, a partir de las 18:00 horas. Si la cuantía es inferior a 2.500 euros, puedes cobrarlo en cualquier administración de lotería. Pero si, por ejemplo, te toca el Gordo, deberás acudir a una de las entidades financieras con las que trabaja Loterías y Apuestas del Estado: Abanca, Sabadell, Bankia, BBVA, Caixa Bank, Caixa Ontinyent, Cajamar, Caja Sur BBK, Ibercaja, Kutxabank, Laboral Kutxa y Unicaja. ¡Puedes comprobar en este buscador de décimos si te ha tocado la Lotería de Navidad!

07:15h. Así nació el Sorteo de Navidad

La primera Lotería de Navidad se llamó ‘Lotería Moderna’ para diferenciarla de la ‘Lotería Primitiva’ y su primer sorteo se celebró en Cádiz en diciembre de 1812​. El primer premio Gordo fue para el número 03604 y repartió 8.000 reales.​ Sin embargo, hubo que esperar hasta 1892 para denominarlo ‘Sorteo de Navidad’.

07:18h. Los mejores momentos de la Lotería de Navidad

Todos los años hay anécdotas y momentos divertidos por doquier en el Sorteo de Navidad, sobre todo, los protagonizados por las niñas y niños de San Ildefonso. A pocas horas del comienzo, te recordamos algunos de los instantes más salados, ¡no te pierdas el vídeo!

07:12h. Una buena noticia fiscal: menos impuestos

¿Qué pasa si te toca un premio de 10.000 euros o inferior? Pues que estás de enhorabuena porque no está sujeto al gravamen especial de loterías y apuestas. ¿Que no te toca nada? Pues si pruebas suerte en en el Sorteo del Niño, los premios de hasta 20.000 euros también estarán exentos y el límite se aumentará hasta los 40.000 euros en 2020. Consulta todo lo que necesitas saber sobre la tributación de los premios de la lotería de Navidad.

07:10h. Toda la noche esperando para entrar al Sorteo de Navidad

07:06h. ¿Por qué el Sorteo de Navidad se celebra en el Teatro Real?

Durante más de 40 años, el sorteo se celebró en el salón de la calle de Guzmán el Bueno de Madrid, en el año 2010 se mudó al Palacio de Congresos para tener más aforo y en 2012 pasó a celebrarse en el Teatro Real por el mismo motivo. Lo que no cambia, es la cantidad de gente que espera durante horas para verlo en directo ni el procedimiento, estas son las rutinas del sorteo de Navidad.

07:03h. El premio gordo repartirá 4 millones de euros a la serie

Este año la Lotería de Navidad repartirá un total de 2.380 millones de euros en premios. El premio más elevado es el Gordo y repartirá 4 millones de euros a la serie lo que se traduce en 400.000 euros al décimo. Y si te toca, ¿sería suficiente para no trabajar nunca más si te toca la lotería de Navidad?

07:00h. La Lotería de Navidad 2018 en directo

Bienvenidos al minuto a minuto del Sorteo de Navidad 2018.