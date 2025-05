Medio millón de euros para un solo jugador en Terrassa con el Cupón Diario de la ONCE

Kiosko de la ONCE

El sorteo del martes ha repartido más de un millón de euros, pero la mitad se lo ha llevado una sola persona en Terrassa, que tenía el boleto ganador del Cupón Diario de la ONCE.

En tres comunidades autónomas ha caído el Cupón Diario de la ONCE del martes, pero una sola persona ha sido la más agraciada de todas. En total, la ONCE repartió 1,1 millón de euros entre varias localidades, pero ha sido un solo jugador de Terrassa (Barcelona) el que se ha llevado el premio gordo: 500.000 euros gracias al boleto que tenía el número premiado (12087) y el número de serie (018), que da derecho a un premio especial único.

El encargado de venderlo ha sido Francisco Javier Santiago de Amo, vendedor de la ONCE que en este sorteo ha repartido 640.000 euros en cupones premiados: además del premio especial, había vendido cuatro cupones más con el número premiado, repartiendo 35.000 euros a cada uno de los jugadores. En Badalona también se ha vendido uno de los cupones ganadores.

Pero Cataluña no es la única agraciada: Juan José Rodríguez vendió en San Fernando (Cádiz) diez cupones premiados, repartiendo un total de 350.000 euros por la zona. Rodríguez, vendedor de la ONCE desde 2016, asegura que muchos van a buscarlo a su punto de venta "todos los días, desde el amanecer", para poder participar en el sorteo de la ONCE.

"Repartir tanta alegría es un sentimiento de realización inmenso", ha asegurado, orgulloso de haber sido él el encargado de repartir la suerte. Pero también tiene palabras de agradecimiento para la ONCE, porque le hace "estar muy cerca de cada persona" y "alegrarse más aún por ellas". Este premio, ha señalado, es un "alivio para una zona especialmente castigada": "Uno conoce las historias y sabe que mejor que aquí, no podía caer en ningún sitio".

Cataluña y Cádiz han sido las más afortunadas, pero uno de los cupones premiados del Cupón Diario del martes también dejó 35.000 euros en Castellón, mientras que otros dos cupones fueron vendidos en Martos (Jaén).