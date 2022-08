La ONCE regresa un año más con sus ediciones de sorteos extraordinarios, y en esta ocasión vienen a alegrar este agosto caluroso con uno de los preferidos: el Sorteo Extra de Verano. Una oportunidad para los concursantes de ganar un primer premio nada despreciable de 15.000.000 euros, o 10 premios de 1.000.000 euros.

La ONCE realiza varios sorteos a lo largo del año con premios millonarios, pero sus sorteos extraordinarios siempre interesan más por mayores botes y porque coinciden con las festividades del año. Para poder adquirir un cupón solo hace falta pagar 6 euros por cupón y este puede ser adquirido por internet en juegosonce.com.

Para saber si tu cupón ha combatido contra las probabilidades y has resultado ganador de alguno de los cientos de premios deberás estar pendiente de los resultados. El sorteo se celebrará el lunes 15 de agosto y este será retransmitido en directo en la página web de la ONCE. En el dado caso de que te hubieras perdido el evento, los resultados igualmente serán anunciados por laSexta o podrás consultarlos en el apartado de ‘sorteos anteriores’ de la ONCE.

Ganar el primer premio parece algo difícil contra las probabilidades, pero es que, con tanto dinero ofertado, estas probabilidades aumentan al tratarse de ganar cualquiera de los premios. Se reparten 119 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, 1.080 premios de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras, 10.800 premios de 120 euros a las tres últimas cifras, 108.000 premios de 12 euros a las dos últimas cifras y 1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra.

Para no perderte de ninguna parte del sorteo, laSexta estará actualizando en directo todo el evento.