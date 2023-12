La ONCE, además de celebrar sus sorteos diarios como el Super Once, el Triplex o (al menos de lunes a jueves) el Cupón Diario, también tiene sorteos extraordinarios. El Sorteo Extra de Navidad de la ONCE se celebra todos los años el 1 de enero y en 2024 no va a ser diferente. La ONCE vuelve a organizar uno de sus sorteos más importantes, con un premio de 400.000 euros que iguala al Gordo de Navidad, aunque no reparte a tantos ganadores como lo hace el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado.