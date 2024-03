En fin de semana se siguen celebrado los juegos habituales, como el ordinario de Lotería Nacional, el Sueldazo de la ONCE, el Triplex y el Super Once. Los juegos que acumulan mayores botes son el Gordo de la Primitiva del domingo, que sortea 10 millones de euros, y La Primitiva, que tiene un acumulado de 12,3 millones de euros. El bote de la Bonoloto puede aumentar si esta noche no hay ganadores de primera categoría.