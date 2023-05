Bonito y divertido momento el que ha tenido lugar en Más Vale Tarde durante la entrevista que los presentadores del programa, Iñaki López y Cristina Pardo, han realizado a Charo Testa, quien se ha convertido en la candidata más longeva de las elecciones autonómicas y municipales de este 28 de mayo. Con 99 años, encabeza la candidatura de Abuelas Por Patones, en Madrid, y solo hay un nombre en su lista.

Tras presentar en Más Vale Tarde sus propuestas, como hacer un parking y dar dentaduras postizas a los mayores, tanto Pardo como López han quedado sorprendidos por el entusiasmo con el que se presenta esta candidata. "Tiene usted una fortaleza admirable, la verdad", ha indicado Cristina, a lo que Iñaki ha añadido: "Tanta fortaleza veo que si no son estas elecciones, serán las siguientes. Usted se presenta, no me cabe duda". Una frase que ha desatado las risas de la propia candidata.