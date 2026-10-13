Iñaki López critica el comportamiento del PP en redes sociales: "Su community manager está desbocado"

"Hay partidos que tienen las redes sociales muy tranquilas, sin embargo, el community manager del PP está desbocado", asegura tajante Iñaki López, sobre la crispación que genera el PP en redes sociales.

Iñaki López analiza en este vídeo de Más Vale Tarde junto a Conchi Gil y el resto de colaboradores las polémicas declaraciones del PP en redes sociales en la precampaña electoral. "Hay partidos que tienen las redes sociales muy tranquilas, sin embargo, el community manager del PP está desbocado", asegura el presentador, que recupera unas declaraciones de Cuca Gamarra defendiendo que las faltas de respeto es el lenguaje de las redes. "Las redes sociales usan un lenguaje que cada uno lo puede compartir más o menos, no creo que haya sacarlo de ese contexto", ha asegurado la popular.

Un ejemplo de las polémicas generadas por el PP en redes sociales el ataque que le ha dedicado a Afra Blanco. Todo comenzó cuando Alberto Núñez Feijóo prometió en un mitin de cara a la campaña para las elecciones generales del 29N un Ejecutivo que solicitará sacrificios y que no exigirá aplausos a los ciudadanos, algo que la sindicalista y analista de laSexta afeó en su cuenta oficial de X.

"Que quede claro: SA-CRI-FI-CIO. En toda la cara ✂️ Dicho queda", escribió Afra, a lo que la cuenta oficial del PP respondió llamándola "sindicalista" y "de izquierdas" y afirmando que Blanco no conocía lo que era el "sacrificio". "Sí, soy de UGT, una roja", se ha defendido Blanco en este vídeo de ARV.

La periodista Raquel Ejerique defiende a Blanco con un tajante mensaje en este vídeo: "Además de pretender insultar con palabras que no son insultos a una tertuliana, lo hacen con muy poco conocimiento de la historia porque gracias a los sindicalistas tenemos una ley de sanidad que independientemente de tu dinero te puedas tratar de un cáncer, y eso, lo consiguió la izquierda de este país". "También trabajamos 8 horas y no 14 gracias a los sindicalistas", insiste la periodista, que concluye: "Creo que no solo crispa el PP con Afra Blanco sino a la sociedad y a las personas de izquierdas, a las que llama directamente vagas".

Conchi Gil destaca que las personas responsables de las redes sociales del PP "han ido elevando el tono" y también han lanzado un mensaje en X contra los acampados en Sol en el que tras las lluvias aseguran que, "por primera vez en días se duchan". También desde las redes sociales del PP se han reído de los gritos de Óscar Puente cuando se rompió la rodilla llamándole "esguince".

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