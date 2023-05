El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado en Al Rojo Vivo que lo que podía esperar España de los próximos meses si no se hubieran adelantado las elecciones generales era "una situación muy anormal, una especie de barbacoa política en la que no iba a dejar de haber incendios y llamas".

"España lleva meses diciendo que quiere salir de la ansiedad y del atropello que se produjo con la crisis del 2007", ha asegurado en una entrevista tras revalidar su mandato con mayoría absoluta en las elecciones del 28M.

En este sentido, ha indicado que le gustaría que el 23 de julio "ganara el PSOE, pero que lo hiciera además desde una mentalidad mayoritaria": "Lo contrario no lo veo en positio y como el PP se va a tener que apoyar en una muleta radical como es la de Vox... lo que no puede hacerse es llevar al país entre lo malo y lo peor".

Asimismo, ha asegurado que "la fecha es impertinente, pero en todo caso, toda fecha después sería todavía peor". "Creo que ha hecho lo conveniente, lo oportuno", ha zanjado el presidente autonómico, que ha asegurado que Pedro Sánchez no le ha felicitado su victoria, si bien ha destacado que no se lo toma mal. Además, al ser preguntado sobre cómo se han podido tomar en Moncloa su victoria, Page ha rehusado ser tajante: "Tengo que pensar que todos se han alegrado, lo contrario me extrañaría; pero esto es como todo en la vida, puedes tener razón, pero también lo importante es que te la den".