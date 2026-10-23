Feijóo evita comprometerse a una subida del salario mínimo y garantiza la viabilidad de las pensiones

¿Qué ha dicho? "Yo me comprometo a mejorar la economía de mi país, a que la economía de mi país crezca de forma sana, a no dopar la economía con la deuda que voy a dejar al conjunto de los españoles", ha dicho Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha evitado comprometerse a subir el salario mínimo si llega a la Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre. En una entrevista en la 'Cadena SER', Feijóo se comprometió a mejorar la economía española sin aumentar la deuda. Criticó al presidente Sánchez por su gestión económica, mencionando el aumento de impuestos, el uso de fondos europeos y el incremento de la deuda pública. Feijóo afirmó que su objetivo es incrementar tanto el salario mínimo como el medio, dialogando con sindicatos y agentes sociales. Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusó a Feijóo de mentir sobre la tributación del salario mínimo y las rentas salariales.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado decir si se compromete a una subida del salario mínimo en el caso en el que llegue a la Moncloa tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Yo me comprometo a mejorar la economía de mi país, a que la economía de mi país crezca de forma sana, a no dopar la economía con la deuda que voy a dejar al conjunto de los españoles", ha dicho este viernes Feijóo en una entrevista en la 'Cadena SER'.

De esta manera, el líder del PP ha criticado que "el señor Sánchez es el presidente que más dinero ha recaudado de los impuestos de los españoles, que más fondos europeos ha disfrutado, 80.000 fondos perdidos, además de los ordinarios y además que ha incrementado la deuda pública de nuestro país". "La vivienda ha subido un 33% más que la media de los salarios en España, y la cesta de la compra un 44% más", ha criticado.

En cambio, sí que ha señalado que su "objetivo es que suba no solo el SMI sino el salario medio", además de reunirse "con sindicatos y agentes sociales y subir el SMI". "El Gobierno no ha contado con agentes sociales y después, lo que ocurre es que baja la productividad y baja la competitividad de la economía española", ha dicho Feijóo, quien ha apuntado que el PP está "a favor de discutir con sindicatos y patronal los asuntos del SMI y las pensiones".

Ante esto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado este viernes contra Feijóo por "mentir". "El salario mínimo no tributa, acaba de volver a mentir. Las rentas salariales por debajo de 21.000 euros no tributan, Feijoo vuelve a mentir. Mente, no sabe de que habla", ha asegurado Díaz ante las preguntas de laSexta.

Minutos más tarde, Feijóo ha matizado sus palabras y ha asegurado que su "compromiso es subir el salario mínimo y también el salario medio". "Y, a diferencia de lo que sucede con un Gobierno del PSOE, todo incremento de SMI quedará exento de IRPF SIEMPRE. Por ley y automáticamente", ha escrito el 'popular' en su cuenta de X.

"No pienso repetir el lamentable espectáculo del sanchismo, que quería darle a Hacienda parte de la subida hasta que le paramos los pies", ha añadido.

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