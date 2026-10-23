Ahora

ELECCIONES 29N

Así van las encuestas y sondeos electorales de cara a las generales

Elecciones 29N

Feijóo evita comprometerse a una subida del salario mínimo y garantiza la viabilidad de las pensiones

¿Qué ha dicho? "Yo me comprometo a mejorar la economía de mi país, a que la economía de mi país crezca de forma sana, a no dopar la economía con la deuda que voy a dejar al conjunto de los españoles", ha dicho Feijóo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado decir si se compromete a una subida del salario mínimo en el caso en el que llegue a la Moncloa tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Yo me comprometo a mejorar la economía de mi país, a que la economía de mi país crezca de forma sana, a no dopar la economía con la deuda que voy a dejar al conjunto de los españoles", ha dicho este viernes Feijóo en una entrevista en la 'Cadena SER'.

De esta manera, el líder del PP ha criticado que "el señor Sánchez es el presidente que más dinero ha recaudado de los impuestos de los españoles, que más fondos europeos ha disfrutado, 80.000 fondos perdidos, además de los ordinarios y además que ha incrementado la deuda pública de nuestro país". "La vivienda ha subido un 33% más que la media de los salarios en España, y la cesta de la compra un 44% más", ha criticado.

En cambio, sí que ha señalado que su "objetivo es que suba no solo el SMI sino el salario medio", además de reunirse "con sindicatos y agentes sociales y subir el SMI". "El Gobierno no ha contado con agentes sociales y después, lo que ocurre es que baja la productividad y baja la competitividad de la economía española", ha dicho Feijóo, quien ha apuntado que el PP está "a favor de discutir con sindicatos y patronal los asuntos del SMI y las pensiones".

Ante esto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado este viernes contra Feijóo por "mentir". "El salario mínimo no tributa, acaba de volver a mentir. Las rentas salariales por debajo de 21.000 euros no tributan, Feijoo vuelve a mentir. Mente, no sabe de que habla", ha asegurado Díaz ante las preguntas de laSexta.

Minutos más tarde, Feijóo ha matizado sus palabras y ha asegurado que su "compromiso es subir el salario mínimo y también el salario medio". "Y, a diferencia de lo que sucede con un Gobierno del PSOE, todo incremento de SMI quedará exento de IRPF SIEMPRE. Por ley y automáticamente", ha escrito el 'popular' en su cuenta de X.

"No pienso repetir el lamentable espectáculo del sanchismo, que quería darle a Hacienda parte de la subida hasta que le paramos los pies", ha añadido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo no descarta un Gobierno con Vox, "como ya sucede en algunas CCAA": "Mi primer objetivo es que Sánchez se vaya"
  2. Tensión y cargas policiales en Vitoria durante la protesta para tratar de evitar un desahucio de una familia con seis hijos
  3. JUPOL denuncia la violencia de los manifestantes en A Coruña mientras omite los empujones y golpes previos de los agentes
  4. Netanyahu ordena el cierre "total" de Cisjordania tras un ataque palestino contra israelíes días antes de las elecciones
  5. ¿Qué es el virus shamonda? Las claves de la enfermedad detectada en un humano
  6. La "chulería" de Josele Santiago (Los enemigos): "La línea que separa una canción política del panfleto es muy fina"