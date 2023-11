El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este jueves que defenderá "hasta sus últimas consecuencias" la igualdad, la libertad y la verdad. "Frente al presidente que se rinde, España no lo hará", ha alertado al candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, a quien acusa de haber llevado al Gobierno español "al borde del precipicio constitucional" y de dar ahora "un paso adelante" con el acuerdo sobre una ley de amnistía.

Al presentar a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en un encuentro informativo organizado por Europa Press, Feijóo ha recalcado que él rechazó el chantaje mientras que Sánchez "lo acepta encantado". "Yo establecí unos límites; él los desconoce", ha denunciado, al tiempo que ha vaticinado que Sánchez dirá en su debate de investidura "cualquier cosa o su contraria con el único objetivo de permanecer como presidente del Gobierno".

"Si yo hubiese hecho lo que va a hacer Sánchez, no podría aguantar la mirada" de los españoles, enfatizó Feijóo, incidiendo en que el líder del PSOE "no tiene derecho" ni tampoco "consentimiento para hacernos pasar por lo que está pasando el pueblo español".

"La mayoría social de España es la mayoría en favor del Estado de derecho, de la igualdad de los españoles y en contra de los privilegios de una minoría política", ha ahondado en su aviso. Feijóo ha denunciado así que esta semana se ha llegado "a utilizar el día del cumpleaños de la futura jefa del Estado para tapar una decisión indigna" como a su juicio es la ley de amnistía pactada con los independentistas. "Y lo peor es que sabemos que en las próximas horas o minutos, o quizás ahora mismo lo está haciendo, será capaz de volver a superarse con una indignidad mayor", ha insistido.

"Tras llevar al Gobierno de España al borde precipicio constitucional, Sánchez ha decidido dar un paso adelante" con la ley de amnistía, ha criticado el presidente del PP, incidiendo en que dicho acuerdo "jamás existiría si no fuera por la necesidad" del secretario general del PSOE. "No es el interés general, es su exclusivo interés particular", ha sintetizado Feijóo.

