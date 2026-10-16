entrevista en al rojo vivo
Barbero (Sumar) confiesa su "frustración" por las negaciones con Podemos: "Si supiéramos con qué tiene que ver, ya estaríamos poniendo los mimbres para solucionarlo"
Verónica Barbero, portavoz Sumar en el Congreso, conversa en directo con Antonio García Ferreras y confiesa su "frustración" tras días intensos de negociaciones para que la izquierda vaya unida a las elecciones. Todavía no hay acuerdo con Podemos. Quedan apenas horas para que el plazo termine.
Verónica Barbero, coordinadora del Movimiento Sumar y portavoz en el Congreso, explica en Al Rojo Vivo por qué estaba tan enfadada este viernes en el Congreso. Quedan apenas horas para que se acabe el plazo para registrar las candidaturas que competirán en las elecciones del 29N y todavía no hay acuerdo entre Frente Amplio y Podemos. La negociación, al límite.
Más que enfadada, confiesa Barbero, es cansancio: "Al final son tres días, cuatro, cinco, ya no sé, parecen semanas, muy intensos de negociación de un montón de vertientes de este Frente Amplio que queremos compartir con toda la ciudadanía y usar para ganar un gobierno de izquierdas y una lucha contra el cansancio.
"Saben que tenemos un objetivo desde el primer momento y es que este Frente Amplio sea lo más amplio posible y cuando vemos que esto no avanza y que, además, no es una cuestión que podamos controlar, porque no es por ninguna de las organizaciones que ya estamos en el Frente Amplio, es un poquito frustrante", admite Barbero.
Barbero critica además la forma de negociar con Podemos: "Francamente, creo que lo esencial para negociar es reunirse. Esta es mi forma de verlo. Hay que reunirse, no ir a los medios, ni a Twitter, con todo el respeto del mundo, a intentar a través de ahí lanzar mensajes. Y además, ¿para ver si qué?".
Por ende, pide Barbero un poco de seriedad porque, tal como dice, "esto no es diferente a reunirse en una comunidad de vecinos y negociar cosas. Creo que la gente se entiende hablando y es como tenemos que hacerlo".
Pero entonces, pregunta Antonio García Ferreras, este no llegar a un acuerdo y a un punto en común, ¿tiene que ver sobre todo con 'quítate tú, que me pongo yo y así salgo yo y tú vas en la lista por encima de mí'? Es decir, ¿esto tiene que ver con posiciones en las listas?
"Desde el punto de momento en que nosotras y la propia candidata Ada Colau hemos puesto sobre la mesa que cualquier escenario para nosotras es transitable, yo ya no sé con qué tiene que ver. De verdad, soy muy franca. Yo no sé con qué tiene que ver. Si supiéramos desde el Frente Amplio con qué tiene que ver, ya estaríamos poniendo los mimbres necesarios para solucionarlo", admite contundente Barbero.
¿Se ha equivocado Rufián?
Por otro lado, y en cuanto a si cree que se ha equivocado o no Gabriel Rufián con su acuerdo con Podemos, ya que este mismo viernes ha pedido perdón y ha dicho que se ha equivocado, Barbero subraya que "desde el primer momento en que empezó a hablar de la unidad de las izquierdas, que era algo que algunas ya estábamos practicando por otra vía, le abrimos las puertas porque era un proyecto compartido y Rufián es un gran referente de la izquierda de este país".
Sin embargo, "resulta que luego Rufián entre ese proyecto y quedarse como candidato de ERC ha elegido quedarse como candidato de ERC. ¿Nos hubiera gustado que realmente quisiera liderar las izquierdas y quisiera unirse a un proyecto transformador como Frente Amplio de Alianza Estable? Sin duda".
Y además, señala que "nos hubiera gustado que esta decisión se hubiera adoptado antes, porque ha generado muchísima ilusión en la gente y nosotras creemos que la ilusión tenemos que trasladarla a las urnas, porque es lo importante, para ganar votos y un Gobierno de izquierdas.
No obstante, de todos modos, "nosotros tiraremos con toda la ilusión de la gente porque tenemos que ganar un Gobierno que garantice entre otras cosas, el derecho a la vivienda, los salarios dignos, servicios públicos más fuertes y evitar, por supuesto, que entre la extrema derecha a gobernar en este país", sentencia Barbero. En el vídeo, la entrevista completa.
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