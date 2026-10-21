Información electoral
Así se reparten los escaños del Parlamento en estas elecciones generales de 2026
El 29 de noviembre España acude a las urnas: las elecciones generales, adelantadas, llegan en un momento en el que las encuestas apuntan a una victoria clara del bloque de derechas, aunque el Gobierno depende de los pactos.
El 29 de noviembre de 2026, España acude a las urnas. Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales presionado por las protestas por la situación de la vivienda en el país, después de que una anciana de 87 años, Maricarmen, fuera desahuciada de la casa en la que vivía, en Madrid, desde hacía 70 años. Maricarmen murió días después en el hospital. Las protestas siguieron. Se convocó una huelga general. Y el 29 de noviembre, habrá que votar.
En estas elecciones se define la composición del Congreso de los Diputados y del Senado, las Cortes Generales, y por lo tanto, del Gobierno de la próxima legislatura. Y, en función de los votos que reciba cada partido en cada circunscripción, se repartirán los escaños de ambas cámaras.
Tal y como se establece en en el artículo 162 de la LOREG, los 350 escaños del Congreso se distribuyen en función de la población de cada provincia, teniendo en cuenta que al menos les corresponden dos a cada una de ellas, salvo en el caso de Ceuta y Melilla que están representadas por un diputado. De acuerdo con esta premisa, en estas elecciones el reparto de diputados y diputadas queda establecido de la siguiente manera:
- Albacete | 4 escaños
- Alicante/Alacant | 12 escaños
- Almería | 6 escaños
- Araba/Álava | 4 escaños
- Asturias | 7 escaños
- Ávila | 3 escaños
- Badajoz | 5 escaños
- Baleares | 8 escaños
- Barcelona | 32 escaños
- Bizkaia | 8 escaños
- Burgos | 4 escaños
- Cáceres | 4 escaños
- Cádiz | 8 escaños
- Cantabria | 5 escaños
- Castellón/Castelló | 5 escaños
- Ciudad Real | 5 escaños
- Córdoba | 6 escaños
- A Coruña | 8 escaños
- Cuenca | 3 escaños
- Gipuzkoa | 6 escaños
- Girona | 6 escaños
- Granada | 7 escaños
- Guadalajara | 3 escaños
- Huelva | 5 escaños
- Huesca | 3 escaños
- Jaén | 5 escaños
- León | 4 escaños
- Lleida | 4 escaños
- Lugo | 4 escaños
- Madrid | 38 escaños
- Málaga | 11 escaños
- Murcia | 10 escaños
- Navarra | 5 escaños
- Ourense | 4 escaños
- Palencia | 3 escaños
- Las Palmas de Gran Canaria | 8 escaños
- Pontevedra | 7 escaños
- La Rioja | 4 escaños
- Salamanca | 4 escaños
- Santa Cruz de Tenerife | 7 escaños
- Segovia | 3 escaños
- Sevilla | 12 escaños
- Soria | 2 escaños
- Tarragona | 6 escaños
- Teruel | 3 escaños
- Toledo | 6 escaños
- Valencia/València | 16 escaños
- Valladolid | 5 escaños
- Zamora | 3 escaños
- Zaragoza | 7 escaños
- Ceuta | 1 escaño
- Melilla | 1 escaño
En el caso del Senado, la LOREG establece que en cada circunscripción provincial se elegirán cuatro senadores, mientras que en las circunscripciones insulares de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife se elegirán tres y en las de Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma un senador. Por su parte, las poblaciones de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas a dos senadores. En total, serán 209 los senadores y senadoras que se elegirán el próximo 29 de noviembre.
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