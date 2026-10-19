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Los acampados en Sol, entre seguir "hasta la huelga general" o desmontar: "Hay una división bastante grande"

En las últimas horas, con la llegada del frío, el viento y la lluvia, decenas de personas han optado por recoger sus pertenencias y abandonar, cuatro semanas después, una acampada que ha marcado un antes y un después en la lucha por el derecho a la vivienda en España.

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Casi un mes después de que el desahucio de Maricarmen a sus 87 años derivase en una manifestación multitudinaria que terminó convirtiéndose en una acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, quienes siguen en la céntrica plaza madrileña debaten ahora sobre si deberían desmontar o prefieren continuar.

En las últimas horas, con la llegada del frío, el viento y la lluvia, decenas de personas han optado por recoger sus pertenencias y abandonar, cuatro semanas después, una acampada que ha marcado un antes y un después en la lucha por el derecho a la vivienda en España. Sin embargo, muchos otros optan por resistir y creen que, llegados a este punto, lo más adecuado es permanecer en Sol.

Más Vale Tarde ha hablado sobre ello con Jordi, uno de los jóvenes que todavía permanecen en Sol. Aclara que, aunque "hay una división bastante grande", todavía "hay cientos de personas que quieren quedarse", ya que consideran que "no se ha logrado nada".

"En la Asamblea se llegó al acuerdo de que esto tardaría siete días en desmontarse", explica, aunque puntualiza que "no tenemos una fecha definida".

No obstante, Jordi asegura que, pese a las inclemencias meteorológicas y las presiones de la Comunidad de Madrid, la acampada podría permanecer en Sol "hasta la huelga general" del próximo 11 de noviembre.

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