El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este sábado durante un mitin del PP en Lugo "a los que insultan a los jueces, que les dejen hacer su trabajo, y a los que critican a los fiscales, que les dejen trabajar". Además, Feijóo ha pedido "a los que piden indultos, que verbalicen el arrepentimiento, y a los que se fugaron, que vuelvan a España y se sometan a disposición de los tribunales españoles".

Además, el líder del PP ha pedido responsabilidades políticas "al máximo nivel" por los dos guardias civiles que asesinados el viernes al ser embestida su patrullera por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz).

El jefe de la oposición ha comenzado este sábado una comida mitin en Sarria, Lugo, expresando su respeto a los agentes asesinados y a los heridos, y pidiendo que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables de los asesinatos y las mafias que hay detrás desde hace tiempo en esa zona.

Carga contra Grande-Marlaska

A continuación, Feijóo ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska al preguntarse cómo es posible que por la mañana estuviese visitando el campo de Gibraltar diciendo que hay un "operativo de seguridad adecuado y suficiente" y que por la noche asesinen a dos guardias civiles.

Así, a Marlaska y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Feijóo les ha exigido estar a la altura, dar la cara, desplegar recursos suficientes "para que esta barbarie no vuelva a producirse" y también cambios legislativos para declarar el campo de Gibraltar como zona de especial seguridad para proteger a los agentes, los jueces y los fiscales

En este sentido, el popular ha denunciado que es impropio ver a guardias civiles arrasados por una embarcación mientras ellos tenían medios "absolutamente insuficientes", y se ha unido a los alcaldes del campo de Gibraltar y de la Junta de Andalucía para reivindicar que no se puede seguir así. "No podemos seguir viendo cómo las mafias operan con impunidad en esa zona de España", ha recalcado Feijóo, quien ha pedido responsabilidades políticas no en los próximos días, sino en las próximas horas.