Como espectador de El Intermedio he podido ver cómo el cambio climático afecta en las zonas más frías y más cálidas del planeta, he podido descubrir un mundo cambiante en el que las migraciones van a ser una de las normas del s.XXI y respecto a eso nuestros gobiernos van a tener que tomar decisiones, he comprobado unos años de cambio brutal en la política de este país y eso significa que este país se adapta a la realidad de la política europea y que nuestros políticos deberían adaptarse a esa realidad: a la de pactar, a la de negociar, de hablar, a la de no cerrarse en banda.

Todo esto lo he podido vivir en primera línea como periodista y desde mi casa como espectador de El Intermedio sabiendo que el rigor y el interés por informar al público son los 'leit motiv' de este programa.

Como espectador seguiré disfrutando de El Intermedio, como reportero solo puedo agradecer a mis directores, a mis compañeros y compañeras de redacción, de guión y de producción y realización con los que he compartido tantos kilómetros. me lo ha dado todo en estos nueve años y me despido como reportero pero no como espectador. Gracias por todos estos años, como periodista y como espectador.