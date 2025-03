Ayuso está nerviosa. Seguro que me lo habréis leído en otras ocasiones y puede que la percepción mediática obnubile el discernimiento y aun no hayáis podido comprender la dimensión de su tembleque. Ayuso no está en una posición fáctica diferente a la de Carlos Mazón, lo único que le separa de su situación es la ingente cantidad de millones de euros enchufados a medios de comunicación y productoras de televisión de amigas con mando en plaza para que le salven el culo con entrevistas masaje mañaneras de las que no se dan en los mejores spa de Madrid. Si Mazón repartiera como lo hace Ayuso no estaría en la situación imposible en la que se encuentra porque los muertos de la DANA no son más importantes que los ancianos abandonados en las residencias.

La emisión del documental 7291 en TVE ha activado todos esos miedos de Isabel Díaz Ayuso que solo pueden ser entendidos desde la mala conciencia, si le otorgamos humanidad, o desde la rabia, por no ser capaz de controlar el relato sobre lo que pasó en las residencias a pesar de gastar más dinero en propaganda y periodistas pagados que en palomillas para que los ancianos a los que impidió ser trasladados a los hospitales pudieran recibir tratamientos paliativos con los que morir sin sufrimiento y dolor. Recuerden esto porque es lo que dicen las actas de la policía municipal. Ni siquiera había material médico en las residencias para administrar tratamientos paliativos del dolor. Eso es lo que provocó Ayuso con su protocolo de no derivación a hospitales. Imaginen el sufrimiento de esa gente a la que se negó la atención médica porque eran tan inútiles para la vida productiva que ya eran prescindibles. En la mente de Ayuso solo eran mercancía averiada que podía ser abandonada a su suerte.

Solo desde la protección mediática más absoluta del ecosistema madrileño se puede entender que alguien tenga la desfachatez de exigir a TVE, porque es una televisión pública, que emita su vídeo propaganda sobre las residencias cuando ella tiene una televisión pública que sirve como el Rodong Sinmung coreano a los intereses de la Quironesa en la que difunden su propaganda sin ninguna posibilidad de réplica para el resto de fuerzas e ideologías presentes en la Comunidad de Madrid. Entiendo que, por la misma regla de tres, ella tendría que emitir en Telemadrid el documental 7291 de Juanjo Castro en el programa propagandístico que le ha puesto a Antonio Naranjo con nuestros impuestos y que trató el tema de las residencias desde el punto de vista que interesa a Ayuso, que para eso se paga con la nuestra un periodista y un programa.

Los nervios de Ayuso explican la reacción de la Trumpita balbuceante. La estrategia de mentiras y desinformación flagrante que ha emprendido se entiende desde la consciencia de que ha perdido el relato. Lo cierto es que los hechos han ganado y ha prendido el mensaje de su responsabilidad negligente en la muerte y el abandono de 7291 ancianos en las residencias con la emisión de un protocolo político que realizaba desde sus despachos un triaje para que los mayores con grandes discapacidades o deterioro cognitivo sin seguro privado, esto es importante, no fueran trasladados a hospitales. Ese protocolo les privó de la posibilidad de sobrevivir y de morir dignamente con los tratamientos paliativos correspondientes que les evitaran el sufrimiento y la agonía. Porque eso es lo que todo el mundo tiene claro, incluso los que sirven de propagandistas a sueldo como Antonio Naranjo. Todos conocen y hay pruebas más que sobradas de que la administración de Ayuso dejó morir como alimañas a los ancianos más vulnerables si no tenían el dinero suficiente para pagarse la Ruber.

Ayuso caerá. Lo hará tarde o temprano, por su partido, por los jueces o por las urnas. Si ahora, cuando tiene poder para callar a voces críticas y pagarse altavoces y plumas en periódicos, no ha conseguido ahogar la voz de las familias de las 7291 mierdas a las que dejó morir de forma indigna, imagine cuando pierda ese poder. Sí, mierdas, así las llama porque así las trató, y se le aparecerán hasta en sueños esas mierdas. Se la recordaremos porque para nosotros sí eran personas. No tema Quironesa, no se podrá olvidar, porque no la dejaremos descansar.