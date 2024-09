El antiguo edificio de Airbus de Fuenlabrada se encuentra en el Cerro de La Cantueña, un pequeño promontorio arbolado en la frontera entre los polígonos que forman la zona empresario-industrial más grande de toda Europa, ese es el inmueble que Isabel Díaz Ayuso ha considerado adecuado para alojar a 96 inmigrantes menores no acompañados. Un lugar hostil y tóxico en la zona sur de Madrid, en la frontera municipal entre Fuenlabrada y Parla, que tiene como intención generar alerta en una población de renta baja, gobernada por la izquierda, para alimentar todos los prejuicios contra los menores y justificar así el mensaje de odio contra los inmigrantes.

Acudo a pasearme por el entorno un día pastoso y caluroso de septiembre, el humo del tráfico y el ruido industrial aumentan el desasosiego en la zona, es un espacio del que quieres huir volviendo a la urbanidad y el civismo. Dejo el coche, porque no es fácil llegar de otra manera, y camino desde una rotonda en la que se apiñan varias naves de venta de productos provenientes de China. El trasiego de camiones, furgonetas y maquinaria es incesante. Al llegar al edificio, tras diez minutos caminado por una carretera que desemboca en una mole gris, me encuentro a multitud de operarios trabajando. Están preparando todo a la carrera para recibir a Ayuso en la inauguración. Será la primera y última vez que la presidenta pise aquel vertedero del sur de Madrid. Un obrero que realiza la forja de la puerta de acceso se limpia el sudor mientras le pregunto si ese armatoste arquitectónico en medio de la nada es el centro que va a ser destinado a los menores migrantes y su respuesta es una bofetada brutal que muestra el odio del penúltimo hacia el último y una derrota moral: "Sí, aquí es donde van a meter a esos delincuentes". Tras el shock inicial por la crudeza de la respuesta acabo entendiéndolo mejor, no es un centro para menores, es una cárcel, y por eso el lugar es el adecuado. No se busca integrar, sino aislar. No busca dar cobijo, sino generar un conflicto.

Explicar cómo es ese lugar es difícil sin olerlo y escucharlo, sin sentir la degradación del espacio, sin ahogarte con el humo y sin escuchar tus propias palabras por el ruido de la A-42 con el incesante paso de camiones de gran tonelaje. Los polígonos de La Cantueña y Cobo Calleja son una ciudad hostil e inabarcable que ocupan un no-lugar situado entre Getafe, Parla y Fuenlabrada y atravesada por la carretera de Toledo. Es un espacio destinado a la industria, el comercio al por mayor y sin habitabilidad ni humanidad, precisamente por eso Isabel Díaz Ayuso ha considerado que es el mejor sitio para ubicar a 96 migrantes no acompañados. No los considera personas y para ellos no hay lugar mejor que un apartadero insalubre.