La principal consecuencia de silenciar el trabajo de estas mujeres son los efectos para las niñas que crecen y se educan sin referentes femeninos en los libros de texto o de historia. Por ello, destacamos la labor de mujeres de ciencia que, si todavía no lo son, deberían ser un ejemplo a seguir para las futuras generaciones.

Maria Blasco

La bióloga María Blasco | Archivo

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. En 1993 se doctoró en Bioquímica y Biología Molecular en el Centro de Biología Molecular 'Severo Ochoa' (CSIC-UAM). Blasco ha trabajado como investigadora postdoctoral en el laboratorio de la Dra. Carol Greider en el Cold Spring Harbor Laboratory, en Estados Unidos, hasta 1997, año en el que comienza su andadura de investigación como jefa de grupo y científica del CSIC en el Departamento de Inmunología y Oncología, Centro Nacional de Biotecnología (CSIC).

En 2003 se incorporó al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), entonces bajo la dirección del Dr. Mariano Barbacid, como responsable del Grupo de Telómeros y Telomerasa y, hasta 2011, como Directora del Programa de Oncologia Molecular. De 2005 a 2011 fue Vicedirectora de Investigación Básica. Desde el 22 de junio de 2011 es directora del CNIO.

Además, María Blasco ha escrito más de 200 artículos para las revistas más prestigiosas del mundo.

Maria José Alonso

María José Alonso, miembro del Comité de Expertos | Constantes y Vitales

Catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Su laboratorio ha sido pionero en España en el ámbito de la Nanotecnología Farmacéutica y la Nanomedicina.

Ha trabajado en universidades prestigiosas de Francia y Estados unidos . Ha coordinado varios consorcios de investigación de ámbito internacional financiados por WHO, la Fundación Gates, el Instituto de Salud americano y la Comisión Europea.

Autora de más de 240 publicaciones científicas e inventora de 20 patentes, habiendo sido reconocida en el Top Ten en Farmacología por el Times Higher Education international ranking. Ha sido Vicerrectora de Investigación e Innovación de la USC. Ha formado parte del Comité Asesor del Ministerio de Sanidad y del Comité Asesor del Ministerio de Ciencia e Innovación para la elaboración de la Ley de la Ciencia.

En la actualidad María José Alonso, además de ser miembro del Comité de Expertos de Constantes y Vitales, es Secretaria de la Control Release Society y es miembro de cuatro academias. Destaca su reciente nombramiento como miembro del “College of Fellows” del Instituto americano de ingeniería médica y biológica (AIMBE)” y de la Academia de Medicina de Estados Unidos (NAM).

Recientemente ha recibido el III Premio Honorífico a la Excelencia en la Trayectoria Científica de la Fundación AstraZeneca.

Margarita Salas

Margarita Salas una luchadora incansable por la igualdad de las mujeres en ciencia | Sinc

Margarita comenzó el desarrollo de la biología molecular en España junto a su marido Eladio Viñuela. Su estudio sobre el virus bacteriano Phi29 nos ha permitido conocer cómo funciona el ADN, cómo sus instrucciones se transforman en proteínas y cómo estas proteínas se relacionan entre ellas para formar un virus funcional.

Entre sus mayores contribuciones científicas destaca la determinación de la direccionalidad de la lectura de la información genética, durante su etapa en el laboratorio de Severo Ochoa, y el descubrimiento y caracterización del ADN polimerasa del fago Φ29, que tiene múltiples aplicaciones biotecnológicas debido a su altísima capacidad de amplificación del ADN. Fue profesora Ad Honorem en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, centro de investigación mixto del CSIC y de la Universidad Autónoma de Madrid, donde siguió trabajando con el virus bacteriófago Φ29, de gran utilidad en la investigación en biotecnología y el cual infecta una bacteria no patógena, Bacillus subtilis.

A pesar de su avanzada edad, Margarita Salas siguió en activo hasta su fallecimiento con 80 años.

Margarita del Val

Margarita del Val, viróloga e investigadora del CSIC | CSIC

Margarita del Val Latorre es una química, viróloga e inmunóloga española, ​​​ investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e investigadora científica en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.​​

Doctora en Ciencias Químicas, en la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Del Val se ha convertido en los últimos meses en una de las figuras más demandadas para explicar la pandemia en España.

Angela Nieto

Ángela Nieto | Ministerio de Ciencia e Innovación

Ángela Nieto es Profesora del Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Directora de la Unidad de Neurobiología del Desarrollo del Instituto de Neurociencias de Alicante, centro mixto del CSIC y de la Universidad Miguel Hernández. Estudió Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde se doctoró en 1987 tras realizar su tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular (CSIC-UAM, Madrid) trabajando en interacciones proteínas- ácidos nucleicos.

Desde 1993 dirige un grupo de investigación interesado en los mecanismos que regulan los movimientos celulares. Su principal contribución ha sido la identificación de genes y mecanismos que determinan la formación de órganos en el embrión, y la demostración de que la reactivación de estos genes embrionarios en el adulto da lugar a enfermedades como la progresión del cáncer, la fibrosis, o defectos en el crecimiento y la mineralización de los huesos.

Angela Nieto es miembro del Comité de Expertos de Constantes y Vitales y de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO), Vicepresidenta del Consejo del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL Council), Miembro de la Academia Europaea, Presidenta de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo, Miembro del Consejo de Directores de la Sociedad Internacional de Diferenciación y de Comités Editoriales de publicaciones internacionales incluyendo EMBO J, EMBO reports, Current Opinion in Genetics and Development, Mechanism of Development; Gene Expression Patterns, Trends in Cell Biology e International Journal of Developmental Biology. Angela Nieto ha publicado más de 110 trabajos originales en revistas internacionales que han acumulado cerca de 20.000 citas (Google Scholar, Mayo 2015).

Ha recibido invitaciones a cerca de 100 congresos y más de 130 instituciones en más de 25 países. Entre otros, ha recibido los premios “Carmen and Severo Ochoa” (2004), “Fundación Francisco Cobos” a la Investigación Biomédica (2005), “Alberto Sols” a la mejor labor investigadora (2008) y “Rey Jaime I” en Investigación Básica (2009).

Flora de Pablo

Flora de Pablo | Atresmedia

Doctora en Medicina por la Universidad de Salamanca y Profesora de Investigación del Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Flora de Pablo dirige el laboratorio 3D, Desarrollo, Diferenciación y Degeneración.

Sus investigaciones se han centrado en la familia de proteínas relacionadas con la insulina, en el desarrollo de los embriones hasta su potencial uso terapéutico. Promueve el uso de la Proinsulina como factor neuroprotector. Ha trabajado una década en EEUU, entre los Institutos Nacionales de la Salud y el Instituto Tecnológico de California, Caltech.

En cuarenta años de carrera científica, ha publicado más de 140 artículos y capítulos de libro, que han sido citados más de 4300 veces. Ha escrito además una veintena de artículos de divulgación y dirigido 14 tesis doctorales. Ha sido investigadora principal en más de 20 proyectos, y coinventora de 2 patentes, además de cofundadora de una empresa “spin-off” de base tecnológica. Fue Directora General del Instituto de salud Carlos III (2007), y es miembro de numerosos Comités Científicos asesores o evaluadores en el ámbito de la biomedicina.

Fue Presidenta fundadora de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT, 2001-2007) y en la actualidad también forma parte del Comité de Expertos de Constantes y Vitales.

Gabriela Morreale

Gabriela Morreale de Castro, premio trayectoria científica en investigación biomédica | Gabriela Morreale de Castro, premio trayectoria científica en investigación biomédica

Gabriela Morreale nació en Italia, pero fue en España donde desarrolló su labor investigadora y donde aplicó los resultados de su trabajo. Fallecida a finales de 2017, conocida por ser la creadora de la prueba del talón, que actualmente se hace a miles de recién nacidos en nuestro país de forma sistemática para prevenir carencias nutricionales que puedan dar pie más adelante a problemas de desarrollo físico y mental.

Morreale fue endocrinóloga y dedicó su vida a estudiar cómo el yodo, y la carencia de él, afecta a la salud de las personas. En concreto, que producía una serie de enfermedades relacionadas con la glándula tiroides, como el bocio, y que solo había que incluir suficiente yodo en la dieta de la población para evitarlas.