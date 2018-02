Esta app te promete programar tus WhatsApp (y elegir cuando quieres que se envíen)

Scheduler for WhatsApp es una herramienta creada por Infinite_labs y, por tanto, externa a WhatsApp, que permite conectar a la aplicación de mensajería instantánea del logo verde con su sistema de envío de mensajes de forma programada.

Imagínate que eres de las típicas personas que saludan todos los días a tus grupos con un “Buenos días” a las 9 de la mañana, pero ya estás cansado de enviar decenas de mensajes iguales. Te puedes instalar Scheduler for Whatsapp y dejarlo programado para que, de manera automática, se envíen solos. Genial a priori, ¿no?

En primer lugar, Scheduler for WhatsApp necesita que le aceptes los permisos que requiere y estos son, ni más ni menos, que dejar a la app que escriba por ti en WhatsApp, obviamente. Una vez dentro, solamente tendrás que elegir el destinatario del mensaje en cuestión, escribirlo, y seleccionar la hora y el día en el que quieres que se envíe.

Demasiados requisitos para que funcione bien

¿Cuál es su mayor problema? Según han reportado numerosos usuarios en las valoraciones de Google Play, para que el mensaje se envíe, el teléfono tiene que estar con la pantalla encendida y el teclado desbloqueado, por lo que se requiere, de un modo u otro, cierta intervención del usuario para que se envíe el mensaje automático.

De hecho, de las 1.590 valoraciones que llevaba a la hora de escribir este artículo, 602 eran de una estrella (el mínimo), con comentarios como “Simplemente NO FUNCIONA. A mí, me volvió más lento mi móvil. Es buena propuesta, lástima que no esté lista” o “No funciona. No envía mensajes de WhatsApp automáticamente. Se abre y te pregunta a quien lo quieres enviar. Poco útil”.

Estos son los datos y ya solo depende de ti que la quieras instalar en tu dispositivo y probar si realmente funciona bien o no. Probablemente con las nuevas actualizaciones los programadores vayan solucionando todos esos pequeños problemas que, a día de hoy, parece que la están mermando.