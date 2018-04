¿POR QUÉ NO HA REGRESADO A TVE?

"He tenido la oportunidad de volver a trabajar en TVE y no lo he hecho porque su respuesta fue: 'esta chica es incontrolable'", afirma Mercedes Milá, que reconoce en Salvados que para ella es una medalla que le consideren una periodista incómoda. "Se equivocan, soy una persona muy obediente y fiel si no me haces trampas", añade.