ASÍ EMPEZÓ EL CALVARIO DE AMELIA

Amelia Tiganus, víctima de la explotación sexual y activista de Feminicidio.net, explica a Jordi Évole en Salvados que "volviendo del colegio" sufrió una "violación colectiva": "Fue tan violento que casi no recuerdo nada. Después me vi totalmente marginalizada, no recibí el apoyo de mi familia, se han encargado de culpabilizarme y me pusieron la etiqueta de puta. Ya no valía para buena mujer dentro de esa lógica patriarcal, era un desecho para la sociedad".