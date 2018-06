Cristina Pedroche: "La final de este año es la mejor de la historia de Pekín Express"

El programa vive mañana su colorista y emocionante final en Bombay. Por este motivo, hemos charlado con la presentadora que, como es habitual en ella, habla con toda naturalidad y sinceridad.

¿Qué te ha aportado esta edición de ‘Pekín Express: la ruta de los elefantes’?

En esta he podido disfrutar mucho más, sabía a lo que iba, sabía el miedo que se puede pasar por los bichos, por dormir sola, que se puede pasar hambre… pero no he sufrido tanto como en la primera edición.

He ganado mucho, tanto profesional como personalmente, la experiencia ha sido totalmente increíble. La primera edición lo pase bien, pero me costó. Esta segunda, la he vivido mucho más en todos los sentidos.

¿Qué te ha enseñado cada pareja en una palabra?

Matías y Nabil: diversión

María José y María Dolores: humor

Marta y Giorgi: constancia

Vanessa y Andrea: trabajadoras

Nacho y Quintín: la mala suerte de Nacho

Jonan y Priscilla: superficialidad

Sonia e Ylenia: ejemplo de relación de madre e hija

Cuca y Cuco: amor

Rocío y Carolina: líderes

Blanca y Pepe: el ying y el yang

Momento favorito de la edición y momento más duro

El momento favorito ha sido cuando pronuncié el nombre de los ganadores. Creo que han ganado los que tenían que ganar. Tengo un trocito de la final guardada en el móvil y lo voy viendo todo el rato porque es brillante. Se me saltan las lágrimas de la emoción. El más duro es la despedida a cada pareja. Se les coge mucho cariño y te da pena que se vayan. Aunque le tengo cariño a todas, las pulpeiras tienen un trocito de su corazón junto con las dos parejas de la final.

¿Cómo te gustaría que te recordasen los fieles seguidores ‘Pekín Express’ como directora de carrera?

Me gustaría que me recordasen como la mejor directora de carrera de la historia del programa y como alguien que les daba caña a los concursantes pero, a la vez, les daba mucho cariño.

Sabemos que los concursantes están muy limitados en cuanto al equipaje, ¿qué te llevarías si tuvieses que concursar?

Si tuviese que concursar me llevaría mucho papel higiénico y ropa interior limpia. Esta edición, el equipo me han tratado como una reina, con un papel higiénico de contrabando me creía Beyonce.

Al empezar la edición comentaste que, este año, los finalistas eran tus parejas favoritas, ¿eso es una suerte como presentadora o una dificultad añadida al ver que en algunas etapas iban quedando últimos?

Efectivamente, las dos parejas que han llegado a la final han sido mis favoritas. Les adoro, son brillantes. Blanca y Pepe son geniales y Matías y Nabil son dos tíos que llegaron sin nada pero con muchas ganas y, aunque no han sido los mejores etapa tras etapa, han llegado a la final. Les deseo mucha suerte a ambas parejas.

¿Te has encariñado más este año con los concursantes o fue un cariño mayor en la primera edición?

Creo que me he encariñado más este año. El año pasado estaba nerviosa y tenía mucha presión aunque me encariñé mucho, sobre todo de Aitor y Charo, la pareja de desconocidos. Este año, me he quitado muchas preocupaciones y me encariñé con todos desde el minuto uno aunque, según avanzan las etapas, les vas cogiendo más cariño.

¿Qué diferencias has encontrado en los habitantes de la ruta de los elefantes con la del año pasado (la ruta de los mil templos)?

La gente ha sido igual de cariñosa y amable, nos lo han dado todo. Solo puedo tener palabras de agradecimiento para todos. En esta edición hemos vivido algo más el machismo en la India. Ha habido momentos de tensión… pero esto ha sido en momentos puntuales. Solo hemos recibido amor. Es una experiencia inolvidable.

¿Qué se va a encontrar el espectador en la final de mañana?

La final de este año es la mejor de la historia del formato. Todo se decide en el juego final. El programa es imprevisible en todas sus etapas, pero la final es brutal. Hay emoción, risas, humor, tensión, llantos… ¡Hay de todo!