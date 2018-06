El abogado de 'La Manada' se queja de ser "minoría" en Liarla Pardo: "No nos podemos quejar de cuotas, está clara la superioridad femenina"

MARTÍNEZ SE QUEJA DE LA "MAYORÍA FEMENINA" EN LIARLA PARDO

Agustín Martínez, el abogado de cuatro miembros de 'La Manada', ha arrancado el debate en Liarla Pardo con una puntualización: "¿En la mesa no nos podemos quejar de cuotas no? Está clara la superioridad femenina. A partir de ahora todo se trata de política de cuotas, que conste en acta que la minoría soy yo". Cristina Pardo no ha dudado en responderle: "Aquí no hay ninguna cuota, ellas valen".