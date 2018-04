Expediente Marlasca analiza la investigación sobre la desaparición de Caroline del Valle, el domingo en laSexta

DESPUÉS DE 'EL OBJETIVO', EN LASEXTA

Este domingo, Expediente Marlasca: Historias de Malos regresa después de ‘El Objetivo’. El programa abrirá con la investigación sobre la desaparición de la joven Caroline del Valle, de la que no se sabe nada desde marzo de 2015. No hay pistas, no hay pruebas y el tiempo se agota. Ya solo quedan 18 meses para encontrarla o el caso se volverá a archivar.