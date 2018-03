Albert Rivera asegura que de las 150 medidas de su pacto con Rajoy, “100 están en el acuerdo con el PSOE”

En el primer bloque, el dedicado a crecimiento económico, competitividad y empleo, el equipo de El Objetivo ha detectado 28 medidas coincidentes de un total de 42. Entre otras, el cumplimiento con el déficit público, la revisión del gasto o las propuestas para luchar contra el fraude fiscal.

No obstante, en 9 de ellas, o bien se recogen políticas nuevas o, simplemente, aportan soluciones diferentes. Es lo que sucede con la propuesta de separación de la CNMC o el uso de medios de pago electrónico para abonos de menor importe. Pero, también existen las medias coincidencias. Así, sucede con la apuesta por la I+D+I. Ambos documentos refuerzan la inversión pública estatal aunque no en la misma medida, del 3% del PIB recogido en el pacto de febrero con el PSOE al 2% de este último con el PP. ¡Son casi 10.000 millones de euros de diferencia!

Y hay más, porque el líder de Ciudadanos olvida un aspecto clave: las ausencias que encontramos en esta parte del documento, fundamentales para el partido de Pedro Sánchez. Si en febrero el plan del gobierno planteaba un “cambio en el marco de las relaciones laborales” con los sindicatos y empresarios para empezar a resolver los problemas de paro y precariedad, en este pacto, omiten lo relativo a negociación colectiva. Es decir, no se toca en ese punto la reforma laboral. Ninguna referencia tampoco a la modificación del Estatuto de los Trabajadores, el incremento del salario mínimo o el reconocimiento del subsidio por desempleo para los parados mayores de 52 años. Coinciden en el contrato “de protección creciente” con una duración máxima de dos años, indemnización de 12 días de salario el primer año, 16 el segundo y 20 el tercero.

En la ley de segunda oportunidad, la que intenta que los emprendedores con proyectos fallidos puedan salir adelante, hay muchas iniciativas compartidas y una en concreto contradictoria.

Frente a la imposibilidad de embargo de la vivienda habitual en caso de familias con dificultades que recoge el documento con el PSOE, el sellado con PP sólo incluye la posibilidad de que los deudores puedan permanecer en su casa durante tres años con un alquiler acorde a sus ingresos, pero que entreguen su vivienda habitual para saldar la deuda.

En la segunda parte, la relacionada con sociedad del bienestar y del conocimiento, PSOE, Ciudadanos y PP podrían ponerse de acuerdo en 26 iniciativas de las 50 presentadas porque hay puntos muy destacados donde coinciden en detectar el problema, pero no las soluciones.

En materia de pensiones, tienen claro los tres partidos que hay que buscar alternativas al problema por el que atraviesa nuestro país, pero no coinciden en las soluciones. PSOE y Ciudadanos tenían claro que impulsarían un modelo de financiación con ingresos procedentes de los impuestos. En el pacto del PP y Ciudadanos, no hay tanta concreción: “estudiarán una reordenación de las fuentes de financiación del sistema”.

En las medidas para mejorar la Sanidad, el lenguaje empleado es muy ambiguo en el pacto PP y Ciudadanos, y aunque a priori parece similar al firmado con el PSOE, difieren. Mientras que en uno encontramos “reestablecer la universalidad de la cobertura del sistema” a españoles y, entre otros, extranjeros que se encuentren en España, en el pacto con el PP sólo se comprometen a “garantizar la universalidad de la cobertura”.

El bloque III enfrenta los retos en transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción, temas que últimamente preocupan a la ciudadanía

Era de esperar que medidas como la que pretende eliminar los aforamientos de cargos políticos, impedir la concesión de indultos a condenados por corrupción, o el cese inmediato de cargos públicos encausados por delitos de esta naturaleza, iban a estar presentes. Ciudadanos y el PP han firmado lo siguiente: “impulsar la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular”. Pero, por ejemplo, a la hora de prohibir las puertas giratorias, el partido de Albert Rivera pierde precisión en el pacto firmado con el PP: el período de cinco años de incompatibilidad fijado con el PSOE desaparece.

Por otro lado, se quedan fuera del actual pacto (y estaban en el anterior) medidas que obligan a la transparencia económica de los partidos como la de regular las microdonaciones que reciben; en el apartado de rendición de cuentas la de “informar trimestralmente al Tribunal de Cuentas de todas las aportaciones privadas recibidas”; y más de una veintena de propuestas que servían para reforzar la democracia interna de los partidos y medidas de control público e institucional de los mismos. Comparando ambos pactos, no se atisba casi nada del rigor con el que Albert Rivera encaraba la lucha por estos temas cuando tenía como socio a Pedro Sánchez.

El apartado dedicado al fortalecimiento de las instituciones y modelo territorial destaca porque en ambos acuerdos todos se declaran defensores de la unidad de España, apuestan por abordar una nueva financiación autonómica y local (aunque difieren en algunas políticas) y quieren desarrollar una Estrategia Nacional de Justicia.

Pero la visión que tiene Ciudadanos de lo que debería ser la televisión pública de todos los españoles ha cambiado sustancialmente: De la especificidad alcanzada con el PSOE (donde se apuesto por volver al modelo de Zapatero) a la vaguedad de intenciones del PP al elegir a sus directivos en función de “criterios de profesionalidad y excelencia”. Sin votación ni acuerdo.

Cierra el pacto el bloque V, que sitúa “España en Europa y en el mundo”. Encontramos similitudes con el acuerdo de febrero Cs-PSOE en que apuestan de manera decidida en “profundizar en el proceso de integración de la UE” y su compromiso de cara Europa de buscar una solución a la crisis de los refugiados y a luchar contra el terrorismo yihadista.

Pero una vez más, si miramos con atención, vemos que la vigente “Ley de Protección de Seguridad Ciudadana” unas veces gusta al partido naranja y otras no:

Cuando firma con el PSOE, Albert Rivera quiere reformar la ley porque muchos preceptos “desplazan las garantías judiciales”. Pero si el firmante es Mariano Rajoy, se da por satisfecho con revisarla para intensificar sus “garantías” y promover “una mayor eficacia”.

En total, podemos decir que hay 80 medidas firmadas por PP y Ciudadanos que coinciden plenamente con las pactadas por el partido de Albert Rivera con el PP, pero hay 20 en las que, a pesar de tener algo en común, les separan grandes detalles, sobre todo en materia social.

Además, recordemos que este acuerdo es de investidura y que recoge sólo 150 medidas, frente a las más de 500 iniciativas que planteaba el pacto del PSOE y Ciudadanos. Por lo tanto, podemos decir que lo que dice Rivera es ENGAÑOSO.

Redacción El Objetivo | Madrid | Actualizado el 12/11/2017 a las 18:27 horas

