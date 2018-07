Después de vivir la moción de censura a Mariano Rajoy en el Congreso, Wyoming quiso despedirse de él dedicándole estas palabras en El Intermedio: "Te has ido como un español, muy español y mucho español, ¿que me echan?, ¡pues me quedo toda la tarde en un bar!". Así, el equipo reunió los grandes momentos que ha vivido el programa con Rajoy: "Éramos el yin y el yang".

Y toda despedida le sabía a poco a El Gran Wyoming, por ello también le dedicó una emotiva sevillana: "En estos momentos difíciles, tenemos que ser fuertes".

Tras el adiós a Mariano Rajoy, el PP se juntó con varios candidatos a liderar el partido. En concreto, uno llamó la atención de El Gran Wyoming: Joserra. Esto fue lo que 'enamoró' al presentador de José Ramón García-Hernández:

Viendo el panorama de la actualidad, también con el caso Nóos de por medio, Wyoming se ofreció a reinar España: "Yo sí seré un rey campechano, haré todo lo que esté en mi mano por no romperme la cadera".

El ministro de Interior italiano, Salvini, también tuvo su momento tras proponer un censo para gitanos, por eso Wyoming y Tomasito, cantaor y bailaor, le mandaron este mensaje al político:

Y no sólo hubo mensajes en canciones, también a modo de baile. El Gran Wyoming y Dani Mateo quisieron hacer su conocida coreografía por última vez al exministro Alfonso Dastis:

Para acabar esta recopilación de mejores momentos, no podíamos olvidarnos de la 'peor' despedida que hizo Wyoming esta temporada, donde hasta Sandra Sabatés se sorprendió...