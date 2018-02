DICE QUE TRUMP NO HA LEÍDO NI SU LIBRO "NI NINGÚN OTRO"

El autor de 'Fuego y furia, las entrañas de la Casa Blanca de Trump', Michael Wolff, aseguran en El Intemedio que Trump "se quedó confundido cuando ganó" y asegura que "está desinformado y no tiene curiosidad". Además señala que su "lenguaje no es nada coherente, se repite" y dice que "no lee literalmente y no escucha": "Sólo sabe lo que quiere saber. Es un vago, su rutina diaria consiste en ver la televisión y hablar con amigos".