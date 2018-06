Dani Rovira, Goyo Jiménez, Leo Harlem... Los diez monólogos de El Club de la Comedia más buscados en Internet

Dani Rovira es un chico observador. Una de las veces que se subió a las tablas de El Club de la Comedia aseguraba que él era de los que llega al Vicente Calderón y al minuto te dice dónde está Wally. Pero si hay algo que no se le escapa a Rovira son las mujeres. Este monólogo se sitúa en el primer puesto. ¿Estás preparado/a? Allá va: "Las tías no cagan".

Para vivir emociones fuertes, Leo Harlem recomienda cualquiera de las fiestas típicas de los pueblos españoles que, en su opinión, "no se hacen para disfrutar, se hacen para sobrevivir". Además, en este monólogo, el humorista comenta algunas de las anécdotas más curiosas de esas vacaciones.

Joaquín Reyes relató en El Club de la Comedia su experiencia a la hora de entrar en una empresa a trabajar. Tras varias preguntas, que no se había estudiado, el humorista acaba su entrevista de trabajo diciendo un poema. ¿Lo recuerdas? Ahora hay "bic Bustamante y...

Tras varias reflexiones, Berto Romero dedicó su tiempo a los fallos del lenguaje, ya que hay expresiones españolas que ya se han quedado anticuadas... Al final va a ser verdad lo que dice: "El español se nos rompió de tanto usarlo".

Goyo Jiménez tampoco falta en este ránking. En este monólogo, Jiménez trata desde la violencia entre las pandillas juveniles hasta las situaciones peligrosas que puede vivir un gobierno y que luego sufrimos todos. Hay exceso de agresividad en la sociedad y es que, ¿sabes qué?, "la violencia depende del gilipollas al que le quieras partir la cara".

Ernesto Sevilla llegaba con una noticia "impresionante" y es que asegura que Rajoy es un muñeco: "Probablemente dentro de Rajoy hay otra persona sudando". Pero eso no es todo, tras darse a conocer ante el público, acaba contando cómo es su relación con sus suegros... ¡No tiene desperdicio!

Al igual que muchos, Agustín Jiménez estuvo un tiempo con insomnio y eso le hizo no parar de ver la televisión por la noche, tanto, tanto, que le hizo dudar: ¿El tamaño realmente importa? El humorista lo deja claro en El Club de la Comedia: "Todos nos la medimos".

Hay algo que a Dani Rovira le fastidia mucho en las primeras citas. Ese momento en el que la chica no pide postre pero decide comer del que pide él. Le molesta tanto que ha encontrado un término apropiado para aquellos que nunca dicen 'no' al ataque del último plato: "Cuando un colega me dice: 'Mira qué calzonazos', le digo: 'No, es un medio-postres'".

Leo Harlem es un 'hombre de la noche' y ya se conoce todo lo que puede ocurrir en esas primeras citas de las que hablaba Rovira. Además, tiene una teoría que puede solucionar un montón de anocheceres: "El alcohol es muy bueno para todo", asegura. Seguro que te convence: "Esa chavala que no parecía muy guapa a primera hora de la noche, después de seis pelotazos... ¡cómo se ha puesto la princesa!".

¿Te acordabas de todos estos monólogos? Si a quien tienes al lado ya le duele la tripa de reírse, cuídale, no le vaya a faltar cariño, como a Berto Romero, quien no se puso tímido al hablar de ello en El Club de la Comedia: "Mi nariz me ha distanciado mucho de mi familia".