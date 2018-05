La respuesta de Martínez-Maíllo al desplome de PP en el barómetro del CIS: "Podemos sigue siendo una amenaza para España"

CIS: EL PP SIGUE EN CAÍDA Y CIUDADANOS SE COLOCA SEGUNDO

"Aún no hay un horizonte electoral, queda un año por delante", afirma el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, al que no le preocupa la caída libre del PP en intención de voto que recoge el último barómetro del CIS. "Los votantes de la izquierda temen a Rajoy, por eso lo valoran tan mal", añade Martínez-Maíllo, que no se sorprende de que el presidente del Gobierno sea el líder político peor valorado.