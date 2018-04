Íñigo Errejón: "No sé qué tiene que esconder Cifuentes para atrincherarse así en el cargo"

DEFIENDE LA NECESIDAD DE UN CAMBIO POLÍTICO EN MADRID

"Cifuentes no puede renunciar a algo que no tiene, que no le pertenece", afirma Íñigo Errejón, secretario de Análisis Estratégico de Podemos, que defiende la necesidad de regeneración en la Comunidad de Madrid. "El caso Cifuentes es radiactivo para quienes la mantienen en el cargo", añade. Errejón asegura que él no está sancionado por la Universidad de Málaga y recuerda que Bernard, "el señor de Manos Limpias que se querelló", pasó por prisión.