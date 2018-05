Movilización masiva de estudiantes en huelga contra la sentencia de 'La Manada': "Vosotros, machistas, sois los terroristas"

Miles de estudiantes, la mayoría mujeres, se han concentrado en Madrid contra la sentencia de La Manada y han clamado "fuera machistas de los juzgados", al considerar que este fallo judicial es "patriarcal". La protesta ha comenzado coincidiendo con la huelga estudiantil, y los convocantes, el Sindicato de Estudiantes, ha decidido hacer una manifestación hasta el Ministerio de Justicia.

Con una gran pancarta en la que se ha podido leer: "No es abuso, es violación. Nosotras sí te creemos", han proclamado consignas como "Justicia de mierda, la estáis juzgando a ella", "Esto pasa por un gobierno facha", "Disculpa las molestias, nos están asesinando" y "Dónde están, no se ven, las mujeres del PP".

Una de las manifestantes que se encontraba en la cabecera es la hermana de Diana Quer, Valeria, quien ha señalado a los medios que protesta en su nombre, "porque ella no puede hacerlo"."Grita por las que no pueden", "Nosotras somos la manada", "Si no nos matan no nos creen" y "A ese magistrado no lo han violado", han sido algunos de los mensajes de las pancartas de esta protesta.

También ha habido una concentración multitudinaria en Barcelona, donde unos 4.500 estudiantes de secundaria y universitarios, según datos de la Guardia Urbana, y 30.000, según el convocante Sindicat d'Estudiants (SE), se han manifestado por el centro de la ciudad condal contra la sentencia de 'La Manada'. La manifestación ha salido de la Plaza Universitat de Barcelona bajo el lema "Sentencia de la Manada: Vergüenza. No es un abuso, es una violación" y ha recorrido la Via Laietana hasta llegar a plaza Sant Jaume.

A su llegada a la plaza Sant Jaume, la portavoz de Sindicat d'Estudiants, Sonia Vázquez, ha leído un manifiesto en el que ha afirmado que la sentencia de La Manada "se ríe y menosprecia a una mujer joven que fue brutalmente agredida por un grupo de salvajes". Con esta sentencia, según la portavoz de los estudiantes, un tribunal "legaliza la violación en la práctica, y nos coloca a todas en la diana de cualquier desaprensivo que sabe que contará con la protección de la justicia".

Para los estudiantes, la decisión judicial demuestra "la doble vara de medida de una justicia que está llena de reaccionarios que añoran el franquismo". El Sindicat d'Estudiants, que es minoritario en la enseñanza secundaria y universitaria, también ha convocado una jornada de huelga en estos dos tramos educativos. Fuentes del Departamento de Enseñanza han afirmado que no disponen de los datos de seguimiento de la huelga en los institutos, ya que el motivo de la convocatoria no es un tema educativo.

Las concentraciones se han producido de manera simultánea en las ciudades de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida, donde también las han seguido miles de estudiantes, según los convocantes. En las protestas, los estudiantes han criticado que la justicia española, por un lado, "encarcele a jóvenes, a tuiteros y a cantantes de rap por criticar la monarquía y la corrupción del PP en las redes sociales y en canciones, secuestre libros y censure revistas". "Por otro lado -han añadido- esta justicia deja en libertad a los corruptos, absuelve a los fascistas de las agresiones que protagonizan, y provoca que la violencia machista contra las mujeres quede totalmente impune".

En Valencia, los estudiantes se han sumado a la huelga para exigir la "expulsión" de los miembros del tribunal del juicio a 'La Manada' y protestar por una sentencia que consideran "lamentable y repugnante". "No podemos tolerar la impunidad", ha expresado la representante del Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas Isabel Aguilar en la plaza del Ayuntamiento de València, desde donde ha partido una manifestación en la que se han escuchado cánticos como 'Machista el que no bote', 'No es abuso, es violación' o 'Vosotros, machistas, sois los terroristas'.

En el caso de la Comunitat Valenciana, las protestas han tenido lugar, además de en València, en municipios como Castellón, Alcoi y en Sant Joan d'Alacant. Isabel Aguilar ha explicado que "paralizan" la educación por "una sentencia que nos afecta a todas": "Nos parece repugnante y no lo podemos permitir, no nos podemos quedar paradas".

Ha considerado necesaria la huelga porque "se ha demostrado en los últimos años, sobre todo la juventud lo hemos visto, es que la única vía es la movilización y la organización". "La única forma de echar atrás todos los recortes y sentencias como estas es la movilización de la juventud y de toda la clase trabajadora", ha enfatizado."