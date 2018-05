Más de 240.000 personas piden que se financie el tratamiento de Marta, una niña que lucha contra un cáncer de huesos que no remite

Marta, una niña de solo 10 años, lucha desde hace tres contra un cáncer de huesos que no remite. La madre de la menor relató a Onda Cero que los médicos de la Arrixaca les dijeron que "no había nada que hacer", pero ellos no se rindieron y siguieron buscando un tratamiento.

El hilo de esperanza apareció en una clínica privada de Pamplona, donde una técnica de quimio intraarterial que no cubre la sanidad pública parece hacer mejorar a Marta. Sin embargo, tras conseguir dos sesiones de este tratamiento para su hija, los padres afirman que ya no disponen de más recursos para continuar el tratamiento.

En total se han gastado 14.000 euros y ahora piden que la sanidad murciana que asuma el coste, pero se lo han denegado porque desaconsejan ese tratamiento.

A través de change.org han recibido miles de firmas para que la consejería de salud asuma el coste. Pero Murcia, de momento, solo les ofrece consultar su caso en otros centros públicos.