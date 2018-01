Unos ladrones le pegan una brutal paliza a un anciano de 87 años que acabó provocándole la muerte

Arthur Gumbley era un anciano de 87 años que residía en la localidad de Birmingham, en Reino Unido, hasta que unos ladrones decidieron asaltar su casa y darle una paliza de muerte para robarle. Según explica el diario inglés 'The Mirror' los asaltantes se hicieron con joyas, algo de dinero y un bolso de la difunta esposa de Gumbley.

Su hija ha explicado a 'The Mirror' que el anciano le llamó y le dijo que se había caído para no preocuparla, pero al llegar a casa de su padre se encontró con la terrible escena: caído en el suelo en un charco de sangre y con señales de violencia. Lo trasladaron al hospital pero Arthur no logró superar las heridas y falleció.

Foto de Arthur Gumbley en el hospital | The Mirror

"Él les dijo que tenía 15 libras en su billetera" ha recordado su hija con rabia preguntándose "quién pudo golpear así a un anciano". Las imágenes que le tomaron en el hospital antes del fatal desenlace son una muestra de la brutal paliza.

La Policía detuvo a varios sospechosos relacionados con el crimen, pero se les puso en libertad bajo fianza y las autoridades siguen investigando el caso para esclarecer quiénes son los culpables.