Una joven de 22 años recauda fondos para financiar su tratamiento en EEUU contra un cáncer poco común

Gracias a la solidaridad de los internautas, en una semana esta joven madrileña ha recaudado más de 35.000 dólares que irán destinados a financiar la terapia por protones a la que se va a someter en el Massachusetts General Hospital de Boston, EEUU.

"Es un tratamiento complejo y costoso que no se practica en España", ha explicado Blanca, que indica que este tumor es "poco frecuente en jóvenes, y es más habitual que aparezca en el cerebro de personas adultas".

A diferencia de otros tipos de cáncer, el astrocitoma anaplásico difuso no puede tratarse con radioterapia o quimioterapia, debido al riesgo de desarrollar una tetraplejía. "He perdido la sensibilidad de mis piernas tras una biopsia, por lo que ahora me desplazo en una silla de ruedas", afirma la joven.

Por ello, Morell ha iniciado un crowdfunding para ayudar a sus padres a pagar los más de 300.000 dólares que cuestan las 42 sesiones de la terapia de protones a la que se va a someter durante dos meses, así como los costes de su estancia en Boston.