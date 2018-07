Pedro Sánchez niega que existan implicaciones políticas en traslado de presos independentistas

Sánchez ha sido preguntado por la decisión de Interior de autorizar el traslado del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros cinco dirigentes independentistas presos a cárceles catalanas en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Lisboa junto al primer ministro portugués, Antonio Costa.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que el Gobierno ha sido muy transparente en torno a esta cuestión desde el primer momento y siempre ha dicho que, una vez culminada la fase de instrucción de su causa, se les podía acercar a donde están sus familias y tienen arraigo social de acuerdo con la legislación penitenciaria. Consideró que esa legislación es bastante clara ya que plantea que se tiene que estar cerca también de sus abogados para que se pueda desarrollar su legítima defensa.

"Simplemente damos curso y cumplimos la legislación penitenciaria y no hay ninguna consecuencia más allá de esa", ha insistido. Ha agregado que "no hay nada más que decir. No hay ninguna implicación política. Sólo tiene que ver con eso".