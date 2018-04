Pablo Casado: "No tengo nada que ocultar de mi máster; espero que no se mezcle con otras informaciones"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha desmentido "tajantemente" la información que asegura que posee un máster de Derecho Autonómico y Local en la Universidad Rey Juan Carlos sin ir a clase ni hacer los exámenes y ha afirmado que posee la documentación que avala esos estudios.

"Desmiento tajantemente la noticia de El País España. Tengo toda la documentación que avala mi Máster en Derecho Autonómico y Local en la URJC en 2008 en base al plan de estudios antiguo del RD2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolonia", ha escrito Casado en su cuenta de Twitter al conocer la noticia del diario que cuestiona el cumplimiento de esos estudios.

Además, Pablo Casado ha dicho en Más de Uno, de Onda Cero, que no tiene "nada que ocultar". También ha añadido que no quiere que el asunto "afecte a la Universidad Rey Juan Carlos" porque "no hay trato de favor".

"Dije que no recordaba si había ido a clase o no porque he hecho muchos postgrados y de esto hace ya diez años", ha añadido Casado.