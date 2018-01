En su interrogatorio ante el juez del caso Lezo, Villar Mir culpó incluso a Ignacio González de haber provocado pérdidas millonarias a su constructora, OHL. El empresario siempre negó tajantemente haber pagado una mordida al expresidente de la Comunidad de Madrid por la adjudicación de las obras del tren de Navalcarnero, en Madrid.

'González fue el peor enemigo que pudimos tener'

"Jamás he pagado ninguna comisión", aseguró con rotundidad ante el magistrado. Las imágenes a las que ha tenido acceso en exclusiva laSexta Noticias demuestran cómo, durante las casi dos horas de declaración, Villar Mir insistió en múltiples ocasiones y con vehemencia en que él nunca ha tenido amistad con González.

El expresidente de OHL llegó a renegar de González. "Nunca he sido su amigo y jamás he hablado con él", apuntaba Villar Mir, que dejaba entrever incluso que el expresidente madrileño fue el auténtico culpable de que la obra ferroviaria no llegara a terminarse y se tradujera en pérdidas millonarias para su constructora.

"González fue el peor enemigo que pudimos tener". Con esa frase se desmarcaba por completo Villar Mir de González, al que llegó a señalar como culpable de millonarias pérdidas para su compañía.

Pese a su rotundidad en cuanto a los pagos irregulares a González, Villar Mir sí reconoce que hace unos meses descubrió la existencia de unas transferencias que califica de "anormales". Además, mantiene que habrá que examinar la contabilidad de la empresa y preguntarle al equipo de OHL.