Mariano Rajoy: "Camps asumió unas responsabilidades políticas que han sido durísimas"

Mariano Rajoy ha sido entrevistado por Carlos Alsina en Más de Uno de Onda Cero, donde ha tenido que responder a los casos de corrupción que salpican a su partido. El presidente del Gobierno asegura que no le molesta que le llamen "M. Rajoy" por su aparición en los papeles de Bárcenas porque "un presidente siempre está en primera línea y es objeto de críticas".

En el caso de los papeles de Bárcenas, afirma haber tomado "las decisiones que tenía que tomar", y acusa a la oposición de ser "bastante poco imaginativos" por llevar "10 años con lo mismo".

También se ha pronunciado sobre el juicio de la Gürtel, afirmando que trabaja "para que esas cosas no se vuelvan a producir nunca". Además, destaca que todas las personas acusadas ya no están en el PP, aunque al ser preguntado sobre si Camps sigue siendo militante del partido, reconoce no saberlo.

Sobre Camps, Rajoy dice que "ha salido absuelto siempre", y que no sabe si tiene sentido seguir revisando lo que hizo dado que la Justicia nunca le ha declarado culpable. "Camps asumió unas responsabilidades políticas que han sido durísimas", sentencia Rajoy.