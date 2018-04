González Pons, tras la liberación de Puigdemont: "Si la euroorden no funciona, Schengen no tiene sentido"

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha advertido, tras la decisión de un tribunal alemán de dejar en libertad al expresidente catalán Carles Puigdemont, que "si la euroorden no funciona", la zona Schengen y la eliminación de fronteras entre países miembros "no tiene sentido".

En su intervención en la Convención nacional del PP en Sevilla, en un encuentro con una decena de jóvenes estudiantes de Erasmus, el dirigente 'popular' ha recalcado que "para que Shengen tenga sentido, la euroorden tiene que tener sentido".

"Si la Unión Europea sirve para que unos estados cuestionen a otros, la Unión Europea pierde su función", ha sentenciado. González Pons ha indicado que si alguien "intenta dar un golpe de Estado y no es devuelto al país" en el que intentó darlo, "puede que haber levantado la frontera acabe convirtiéndose en una mala decisión".

A su entender, la Unión Europea se fundamenta en la confianza mutua entre los Estado. Por eso, ha censurado que no se devuelva a su país de origen a quien ha intentado "dar un golpe de Estado" en él. "Y si hay un Estado de la UE en el que intentar dar un golpe de Estado no es un delito, el problema no es de España. El problema es de ese Estado que ha dejado que intentar romperlo pueda algún día no ser un delito", ha apostillado.

Pons ha reiterado que Europa solo puede ser un "proyecto solidario y de mutua confianza". "¿Si alguien reclamara la devolución de un golpista a España, creéis que los jueces del Tribunal Supremo español se iban a negar? Estoy seguro de que no", ha dicho, para confiar en que la Justicia "siga su camino y encuentre sus cauces", resolviendo "el problema" que se le ha planteado.

En este sentido, el jefe de la Delegación española en Bruselas ha dicho estar convencido en que la Justicia al final les dará la razón con Puigdemont. "Porque nuestra razón hoy, es nuestra razón de la existencia de Europa", ha proclamado.

Frente a la dureza del mensaje de Pons, el jefe del Ejecutivo ha mantenido un tono conciliador y se ha mostrado convencido de que sabrán resolver esta situación. "Si tenemos algún problema como el que nos ha explicado Esteban, ya tendremos la inteligencia y la habilidad para resolverlo porque otra de las características de Europa es ésa, que somos inteligentes y habilidosos, sobre todo los que estamos aquí salvo yo", ha enfatizado Rajoy en ese mismo acto con jóvenes Erasmus.